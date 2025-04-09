Открытие выставки «Зов о Культуре. К 90-летию Пакта Рериха»

Ежегодно 15 апреля весь мир отмечает Международный день культуры. Эта дата связана с «делом жизни» Николая Константиновича Рериха – 15 апреля 1935 года, 90 лет назад, был подписан международный договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, вошедший в историю как Пакт Рериха.

Идея о необходимости сохранения культурных ценностей, или, как говорил сам Рерих и его современники в начале ХХ века, «старины», появилась у Николая Константиновича ещё в студенческие годы. Кажется, всё в жизни художника вело к этой теме: и любовь к археологии, сложившаяся ещё в юности в родовом поместье Извара, и обучение на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, где его преподавателем был Ф. Ф. Мартенс, один из участников гаагских конвенций, и, конечно, творчество. Н. К. Рерих, начиная свой творческий путь, писал архитектурные пейзажи и сюжетные картины, призванные сохранить историю и культуру Древней Руси. Идеи Николая Константиновича были поддержаны сначала в России, а затем и во всём мире, и в дальнейшем трансформировались в общественное движение в защиту культурного наследия.

Выставочный проект «Зов о Культуре. К 90-летию Пакта Рериха» расскажет о сложном пути от первых идей молодого автора до международных договоров, об истории возникновении Пакта, его подписании и о том, почему этот документ имеет такое важное значение в мировой истории. На выставке представлены этюды архитектурной серии из собрания Государственного музея Востока (Москва), сделанные Рерихом в поездке «по старине», первое собрание сочинений, вышедшее в 1914 году, с описанием этой поездки. Среди экспонатов выставки – открытки, выпущенные в 30-е годы ХХ века в США и Европе, призванные популяризировать идеи Пакта; уникальные документы с международных конференций в Брюгге (1931, 1932) и Нью-Йорке (1933) по содействию всемирному принятию Пакта Рериха и Знамени Мира и работы современных авторов, вдохновлённых творчеством Н. К. Рериха.

Открытие выставки пройдёт в рамках Международной конференции «Мир через культуру» к 90-летию Пакта Рериха.

Период работы выставки: с 16 апреля по 31 августа 2025 года.

16 апреля 13.00 - Открытие выставки «Зов о Культуре. К 90-летию Пакта Рериха». Музей-институт семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1).