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Питерец.ру » Культура » Выставка «Явь и призрачность в искусстве Виктора Вильнера»

Выставка «Явь и призрачность в искусстве Виктора Вильнера»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
mispxx-xxi.ru
1 апреля Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков представит юбилейную выставку петербургского художника Виктора Вильнера

Выставочный проект «Явь и призрачность в искусстве Виктора Вильнера» приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося мастера литографии, одного из классиков петербургского графического искусства второй половины XX века. Свое творчество он целиком и полностью посвятил родному городу – создал серии литографий, духовно связанных с образами Ленинграда-Петербурга, с его историей и обликом, с его особой атмосферой и литературой.

На экспозиции представлены произведения, группирующиеся в три серии: «Дни нашей жизни», в которых представлена жизнь Ленинграда 1960-х – 1980-х годов; «Белые ночи», основанная на сочетании грёз и реальности, где над Невой летают нимфы, атланты разводят мосты, а в каналах плещутся тритоны. Основная часть выставки будет отдана серии «литературных импровизаций» по произведениям Николая Гоголя, Александра Пушкина, Андрея Белого.

Зритель станет свидетелем фантастических метаморфоз жизни и искусства, где один сюжет перетекает в другой, а мифологические персонажи встречаются с литературными героями. Образы перетасовываются, сюжеты перепутываются и собираются в новый роман без конца с летающими по воздуху «всадниками», «носами» и «шинелями», странными человечками–«островитянами» и посетителями игорных домов. Неожиданные интерпретации литературных произведений оказываются размышлениями художника о трагической судьбе маленького человека, о взаимоотношениях человека с миром, о духовной связи личности с гением места.

Закрытый для публики вернисаж пройдет 31 марта:
18:00 – вернисаж выставки «Явь и призрачность в искусстве Виктора Вильнера» (1 этаж)

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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