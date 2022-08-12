Выставка «В движении» приурочена к 65-летию петербургского художника Виктора Борисова, основателя объединения «Вертикаль» (2000).

Экспозиция представляет живописные работы мастера, отражающие многомерность и глубину его таланта, широту творческих интересов и особенности художественных приёмов, выявляющих лейтмотив каждого произведения.

На выставке Борисов раскрывается перед нами рассказчиком и философом, исследующим современность, интерпретирующим её в динамичном художественно-поэтическом ключе. Он словно пишет свою историю, отдельные события которой складываются в циклы, апеллирующие к нематериальному миру чувств и эмоций. Они очень разные в искусстве Борисова. В ряде произведений, посвящённых непосредственности детского восприятия, мастер предстает как тонкий лирик, оперирующий ненавязчивыми цветовыми обертонами («Дыхание простора», «Раздумья», «Следы времени», 1999). Его «музыкальные серии» - это красочные вариации мелодических образов, их изменений, столкновений, взаимопереходов, отражающих процессы, которые протекают в душевной жизни человека. Это может быть джаз или скрипичные соло, воплощённые в плакатной трёхцветной гамме («Петроджаз», 2018, «Скрипка пела», «Скрипка стонала», 2018). А может быть «Музыка грусти и надежд» (2005), которая звучит в cеро-голубых пастозных мазках.

В особую серию складываются произведения посвятительного характера. Среди них «Обращение к Хлебникову» (2011) – это почти монохромные текстовые полотна, оригинальная «литературно-графическая живопись». Работы «Посвящение Цветаевой» (2012, 2022), напротив, построены на энергии контрастов, но и они решены в скупой цветовой гамме.

Важной отличительной особенностью творчества Борисова является его неизменное внимание к жизни города, к взаимосвязанности города и человека. Работы этой тематики также включены в экспозицию выставки. И хотя в этих картинах нет непосредственно пейзажных элементов, за всеми изображёнными героями и событиями так или иначе узнаётся именно городская, а точнее петербургская, среда.

16 мая в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков в 18:00 часов

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103