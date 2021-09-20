Выставка «Стихи-я-Петербург»

Осенью 2021 года Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) представит два масштабных выставочных проекта, приуроченных к 30-летию своей коллекции.

«Собрание МИСП имеет свой примечательный и характерный культурный профиль. Оно представляет изобразительное искусство, рожденное Санкт-Петербургом, искусство, которое исследует современные процессы, возникшие в нашем городе. И это принципиально отличает МИСП от всех других музеев, обозначает его место в поле культуры города на Неве. В настоящее время коллекция музея представляет собой одно из значимых и весомых российских собраний, которое дает развернутое представление об истории и динамике развития изобразительного искусства Ленинграда — Санкт-Петербурга на протяжении ХХ–ХХI веков. Ключевой темой в собирательской политике, в стратегии концептуального развития МИСП является изучение, сохранение и популяризация для широкой аудитории культурного наследия нашего города». Марина Джигарханян, директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков

Первая из двух юбилейных выставок — «Стихи-я-Петербург» (22 сентября – 14 ноября, 2021 г.) — станет отражением истории развития жанра пейзажа, начиная с 1930-х годов по сегодняшний день. Проект познакомит зрителей с невероятным богатством творческих идей и художественных интерпретаций, которые демонстрировали петербургские мастера ХХ века при обращении к видовым мотивам. Основная часть произведений из коллекции МИСП, представленных на выставке, будет показана публике впервые.

«Пейзаж города на Неве меньше всего можно рассматривать только как видовое изображение. Город становится носителем и выразителем переживаний автора, его отношения к миру, к жизни». Марина Джигарханян, директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков и продюсер выставочного проекта «Стихи-я-Петербург»

Многообразие контекстов, заключенных в материалах экспозиции, отражено в названии проекта. Петербург предстает в виде Космоса, субстанции энергий: неба и воды, покоя и движения, реальности материи и мистики запредельного, легкости чувств и драматичности страстей.

«Взгляду зрителя предлагаются художественные «портреты» города, живописная визуализация его природных и психологический состояний, невероятно богатой гаммы чувств и настроений, рожденных удивительными по выразительности рельефами петербургских пространств, световыми эффектами, порывами творческих энергий». Ольга Толстая, куратор выставки «Стихи-я-Петербург»

Задумчиво-мечтательные, преисполненные лирической взволнованности образы города 1930-1940-х гг., созданные Владимиром Гринбергом, Александром Русаковым, Николаем Лапшиным, Вячеславом Пакулиным, Алексеем Почтенным, Александром Ведерниковым и другими авторами, сменяются в экспозиции экспрессивными работами художников андеграунда 1950-1960-х годов — Александра Арефьева, Владимира Шагина, Рихарда Васми, Шолома Шварца.

В полотнах классиков отечественного искусства 1970-1980-х гг.: Завена Аршакуни, Виктора Тетерина, Валентины Рахиной, Руфима Фрумака, предметная материя города претворяется в красочную живописную феерию, вступая в контрастный диалог с работами «митьков». Игривая веселость авторов этого направления оттеняется пронзительной щемящей тоской, звучащей в пейзажах Петра Татарникова и Петра Конникова. Живописным мотивам, напоминающим метафизические городские пространства, противостоят мощные вселенские силы природы, источаемые образами, созданными Валерием Табулинским. А брутальная концептуальная условность в абстракциях Валерия Лукки и Вячеслава Михайлова диссонируют с живописными видениями Анатолия Маслова и Иосифа Зисмана.

«Мастера андеграунда запечатлевали виды обезличенных пустынных советских новостроек, насыщая пейзажи города ощущением тревоги, а порой даже безмолвной враждебности человеку. Напряженные образы художников этого направления умиротворяются на выставке эфемерными, импрессионистическими произведениями Георгия Татарникова, Арсения Семенова, Виктора Голявкина, творивших в эти же годы». Екатерина Михатова, сокуратор выставки «Стихи-я-Петербург»

Пейзажная история города на Неве, посвященная 30-летнему юбилею коллекции МИСП, дает представление не только о богатстве и историческом размахе собрания, но также позволяет прочувствовать разнообразие художественной культуры Санкт-Петербурга ХХ века и искусства сегодняшнего дня.

К выставке «Стихи-я-Петербург» подготовлен альбом, представляющий собой серьезный научно-исследовательский труд коллектива музея. Специально для каталога выдающиеся деятели культуры (среди которых: Николай Буров, Татьяна Черниговская, Юрий Темирканов и многие другие) создали поэтические высказывания о работах из коллекции МИСП.