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Питерец.ру » Культура » Ретроспективная выставка «Лирическое рисование Давида Боровского»

Ретроспективная выставка «Лирическое рисование Давида Боровского»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Лирическое рисование Давида Боровского» посвящена творчеству графика, известного как иллюстратора произведений русской классики.

Ретроспективная выставка «Лирическое рисование Давида Боровского» посвящена творчеству графика, прежде всего известного как иллюстратора произведений русской классики (И. Тургенева, А. Куприна, И. Гончарова, А. Чехова).

Именно в визуальном решении Давида Боровского нескольким поколениям читателей помнятся повести И.С. Тургенева «Вешние воды», «Ася» и «Первая любовь». Представленные на выставке иллюстрации к этим произведениям будут сопровождены аудио-текстами из тургеневской прозы, что позволит зрителю более глубоко прочувствовать выразительность созданных художником образов.

В своих рисунках Боровский мастерски передает романтическую атмосферу жизни России второй половины XIX века с сентиментально-меланхоличными, томными, а порой мечтательно-порывистыми героями и их вечными любовными перипетиями.

Однако Боровский раскроется на выставке не только в амплуа книжного иллюстратора, но и как талантливый станковист, работавший в различных техниках: литографии, хромолитографии, офорте и ксилографии.

Значительная часть экспозиции посвящена жанру портрета, который занимает важное место в творчестве мастера. Боровский с равным интересом изображает и великих музыкантов – С. Рихтера, Е. Мравинского и Д. Шостаковича, в разных моментах их творческой жизни, и заводских рабочих, в чьих лицах наглядны типичные для искусства 1960-1970-х годов психологизм и поэтическая героика характеров.

Наряду с «отечественной» тематикой на экспозиции будет представлена замечательная серия монотипий Боровского, созданная под впечатлением от путешествий в Британию, Данию и Германию. Весьма короткий период – два года (1959-1960) – стал целым этапом в творчестве графика, ведь именно тогда родились яркие, почти импрессионистические, «дышащие» жизнью пейзажи, сюжетные композиции, и портреты местных жителей этих стран.

19 августа в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

18:00 – вернисаж выставки Давида Боровского «Лирическое рисование Давида Боровского» (2 этаж)

Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 103

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв.
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