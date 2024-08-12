Ретроспективная выставка «Лирическое рисование Давида Боровского» посвящена творчеству графика, прежде всего известного как иллюстратора произведений русской классики (И. Тургенева, А. Куприна, И. Гончарова, А. Чехова).

Именно в визуальном решении Давида Боровского нескольким поколениям читателей помнятся повести И.С. Тургенева «Вешние воды», «Ася» и «Первая любовь». Представленные на выставке иллюстрации к этим произведениям будут сопровождены аудио-текстами из тургеневской прозы, что позволит зрителю более глубоко прочувствовать выразительность созданных художником образов.

В своих рисунках Боровский мастерски передает романтическую атмосферу жизни России второй половины XIX века с сентиментально-меланхоличными, томными, а порой мечтательно-порывистыми героями и их вечными любовными перипетиями.

Однако Боровский раскроется на выставке не только в амплуа книжного иллюстратора, но и как талантливый станковист, работавший в различных техниках: литографии, хромолитографии, офорте и ксилографии.

Значительная часть экспозиции посвящена жанру портрета, который занимает важное место в творчестве мастера. Боровский с равным интересом изображает и великих музыкантов – С. Рихтера, Е. Мравинского и Д. Шостаковича, в разных моментах их творческой жизни, и заводских рабочих, в чьих лицах наглядны типичные для искусства 1960-1970-х годов психологизм и поэтическая героика характеров.

Наряду с «отечественной» тематикой на экспозиции будет представлена замечательная серия монотипий Боровского, созданная под впечатлением от путешествий в Британию, Данию и Германию. Весьма короткий период – два года (1959-1960) – стал целым этапом в творчестве графика, ведь именно тогда родились яркие, почти импрессионистические, «дышащие» жизнью пейзажи, сюжетные композиции, и портреты местных жителей этих стран.

19 августа в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

18:00 – вернисаж выставки Давида Боровского «Лирическое рисование Давида Боровского» (2 этаж)



Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 103