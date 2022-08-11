Выставка «Свет тишины»

Кирилл Александрович Гущин – известный живописец, график, преподаватель Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной, был и остается одной из знаковых фигур ленинградской художественной среды второй половины XX века.

На выставке представлены произведения живописи и графики Гущина 1960-х – 2000-х годов — серии работ, связанные с событиями личной жизни и его многочисленными путешествиями по стране. Это восточные мотивы Средней Азии, пронзительные пейзажи среднерусской полосы и Русского Севера с изображением памятников древнерусской архитектуры, сцены деревенского быта и народных промыслов, романтические образы родного Ленинграда (Петербурга). Для каждой серии Гущин находит свое колористическое решение.

Формирование творческого мастерства Гущина пришлось на время «оттепели» 1950-х – 1960-х годов, что наложило отпечаток на его художественную философию. Лирик по складу характера, он словно поэт создает на холсте или бумаге утонченные, светлые образы, отражающие его вдохновенное видение реальности.

Работы 1959 и 1961 годов из цикла «Среднеазиатские мотивы» отличает приверженность художника к ярким локальным цветам, посредством которых он пишет людей, богато украшенные расписные одежды, создает выразительные пейзажи, сочную зелень весенней степи, теплый свет южного солнца.

В середине 1960-х годов Кирилл Гущин создает серию «Мотивы Суздаля», которой свойственны фресковость колорита и композиции. Под рукой мастера дома и храмы старого города соединены с памятниками древнерусской архитектуры в единый эмоционально-чувственный о6раз, излучающий умиротворение и покой.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов путешествия на Русский Север – в Каргополь, деревни Заонежья – вдохновили художника на обращение к новым сюжетам. Форма на его полотнах причудливо усложнилась, палитра стала напоминать калейдоскоп то ярких, то близких, приглушенных цветов. Многие работы художника тех лет посвящены псковским деревням Дворище и Подол, местам сокровенным и ценным для него.

В 1970-е годы в поисках новой темы Гущин обратился к романтичному образу Петербурга. Характер города передан в его работах через особую цветовую палитру, напоминающую порой средневековые витражи, сквозь которые пробиваются солнечные лучи, озаряя безлюдные улицы, застывшие каналы и отраженные в них исторические здания.

Талант Гущина-графика выражен также и в представленных на выставке акварелях, некоторые из них легли в основу его живописных произведений. Преимущественно это работы с натуры, многие из которых использовались художником для дальнейшей работы в мастерской. Особенности акварельной техники позволили мастеру раскрыть и выразить тонкие цветовые градации образов.

Подобием «магического кристалла» назвал работы Гущина художественный критик Лев Мочалов. Действительно, Кирилл Гущин – художник-мечтатель со своим личностным видением сущности предметов и явлений, поисками гармонии человека и природы, открывающий зрителю чудесный мир духовного благородства и доброты.

16 мая в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков в 19:00 часов



г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103