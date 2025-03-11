Симфоническая версия рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»

21 и 22 апреля в Филармонии (Михайловская ул., 2/9) симфоническая версии рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»

к 80-летию композитора.

В 2025 году свой 80-летний юбилей отметит народный артист России композитор Алексей Рыбников. Самое известное его произведение - рок-опера ««Юнона» и «Авось»» больше 40 лет не сходит со сцены, оставаясь эталоном жанра не только в отечественном, но и в мировом контексте.

Создание филармонической версии легендарной рок-оперы Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» с участием большого симфонического оркестра, академического хора, ансамбля электромузыкальных инструментов, ведущих артистов драматического и музыкального театра, студентов и недавних выпускников творческих ВУЗов России преследует несколько целей.

Основанная на реальных событиях рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова стала настоящей сенсацией и откровением для многих, начиная с премьеры постановки 9 июля 1981 года. В литературной основе - поэма А. Вознесенского «Авось» об истории любви русского путешественника и государственного деятеля Н.Резанова и юной испанской поселенки в Калифорнии Марии де ла Консепсьон Аргуэльо. История большой любви, для которой нет преград и расстояний, переплетается с темами искренней веры и верности Отечеству. В музыке А.Рыбникова заложен высокий духовный смысл раскаяния и искупления человеком своих грехов и поиск спасения в Божьей Любви. Главные черты таланта А.Рыбникова и его музыкального мышления основаны на русской духовной традиции, владении народным фольклором, использовании жанров массовой «городской музыки», синтезе симфонического, хорового искусства и театральной драматургии. Главный исток музыки - симфоническое сквозное развитие, использование текстов псалмов и православного молитвослова, философское размышление о высоком духовном предназначении прощения и покаяния, как главных вопросах бытия. Сквозная симфонизация всего произведения, создание прекрасных тем и мелодий позволяет отнести произведение А.Рыбникова к значительным и интереснейшим образцам классического современного музыкального искусства.

В ролях: Сергей Перегудов (артист Театра им. Ленсовета), Владимир Маликов (артист Александринского театра), Сергей Мардарь (артист Александринского театра), Эскивель Гуарин Хуан Фелипе (студент 3-го курса, линия Россотрудничества кафедра органа и клавесина, Санкт- Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова), Екатерина Лепилина (артистка театра Музыкальной комедии), Антон Авдеев (ведущий артист российских мюзиклов), Софья Янкина (солистка Imperial Orchestra), Михаил Круглов (бас-профундо, заслуженный артист Республики Карелия).

Исполнители: концертный оркестр Санкт-Петербургской Государственной консерватории

им. Н.А. Римского-Корсакова и концертный хор Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Художественный руководитель и дирижер – Алексей Васильев, заслуженный артист России

Художественные руководители хора – Сергей Екимов и заслуженный работник культуры РФ Лариса Яруцкая.

Начало в 19.00.

Билеты http://www.philharmonia.spb.ru/afisha/887985/