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Питерец.ру » Культура » Музыка Пола Маккартни прозвучит в Петербургской филармонии

Музыка Пола Маккартни прозвучит в Петербургской филармонии

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32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии прозвучит грандиозное произведение Сэра Пола Маккартни «Ecce Cor Meum»

25 марта 2024 г. в 20:00 петербургскую публику ждет особенный концерт, в котором принимают участие творческие коллективы ведущих государственных музыкальных учреждений Санкт-Петербурга.  В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича прозвучит грандиозное произведение Сэра Пола Маккартни «Ecce Cor Meum», оратория для сопрано, хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра. Также в концерте прозвучат: симфоническая баллада «Воевода» ЧАЙКОВСКОГО, симфоническая ария для виолончели и струнного оркестра ЕКИМОВА, «Маленький белый умирающий лебедь» для виолончели и симфонического оркестра.

В концерте примут участие:

Хор мальчиков хорового училища имени М.И. Глинки. Художественный руководитель – Владимир Беглецов

Хор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель – Сергей Екимов

Хор Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского. Художественный руководитель – Анастасия Массарская

Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр имени М.П. Мусоргского

Источник: Филармония
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