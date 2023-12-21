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Питерец.ру » Культура » Премьера оперы «Вампир»

Премьера оперы «Вампир»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Культура Петербурга
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит «вампирскую» премьеру

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» в эти выходные представит премьеру оперы Генриха Маршнера под названием «Вампир». Это знаменитое немецкое романтическое произведение, насыщенное готическими мотивами и признанное одним из мастерских сочинений композитора. Даты, когда можно окунуться в эту удивительную историю, – 23 и 24 декабря.

Важно отметить, что на премьере оперы «Вампир» в лейпцигском городском театре в 1828 году присутствовал лично Рихард Вагнер, который, будучи вдохновленным этой постановкой, использовал ее в своей собственной работе над оперой «Летучий Голландец».

В Россию оперу «Вампир» доставили в 1831 году, и ее первое исполнение состоялось в Москве, на сцене Большого театра, под названием «Вампир, или Мертвец-кровопийца». В этой постановке ярко сочетаются элементы бытового жанра с мрачной фантастикой. В ней исследуются темные аспекты человеческой природы и углубляются темы любви, предательства и искупления.

Музыка Маршнера, по мнению многих, великолепна и выдающаяся. Композитор истинно театральный, внимательно выстраивает драматическую коллизию, удивительно смело, ярко и уверенно, что заставляет режиссера поддаться этой волне эмоций и музыки, а исполнителям полностью погрузиться в эту стихию.

Поделившись своим мнением о спектакле, основатель и художественный руководитель «Санктъ-Петербургъ Опера», заслуженный артист России Юрий Александров, сообщил: «В нашей постановке мы не стремимся создать простую страшилку, не намерены затрагивать сцены истязаний. Вместо этого мы показываем страдания несчастного существа, которое прокляло судьба, превратив его в вампира, в чудовище. Тем не менее, это создание еще сохраняет остатки человеческого сознания. Исследование личности, подверженной такому ужасному заболеванию, представляет для меня большой интерес».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Культура Петербурга
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