Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова

Алексей Рыбников в представлении не нуждается: его музыка на постсоветском пространстве известна нескольким поколениям. Она звучит в кинофильмах, телепрограммах, на мероприятиях. «Питерец.ру» не сомневается, что творения Рыбникова и есть одна из составляющих того самого «культурного кода».

Президент России Владимир Путин направил композитору, которому сегодня исполняется 75 лет, поздравительную телеграмму. В ней, в частности, отмечен именно дар мелодиста. А новаторские идеи Рыбникова «стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф». Президент пожелал юбиляру крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Рыбников – это и «Приключения Буратино», и «Вам и не снилось». Рок-опера «Юнона и авось» широко известна и за пределами бывшего СССР. Новую жизнь мелодиям Рыбникова дал журнал «Ералаш». В Москве существует театр Алексея Рыбникова, а звание народного артиста было присвоено «виновнику торжества» более 20 лет назад. В 2018 году Рыбников стал лауреатом Премии Президента в области литературы и искусства.