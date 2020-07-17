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Питерец.ру » Культура » Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова

Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова

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59
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vesti.ru
Выдающийся композитор отмечает юбилей 17 июля.

Алексей Рыбников в представлении не нуждается: его музыка на постсоветском пространстве известна нескольким поколениям. Она звучит в кинофильмах, телепрограммах, на мероприятиях. «Питерец.ру» не сомневается, что творения Рыбникова и есть одна из составляющих того самого «культурного кода».

Президент России Владимир Путин направил композитору, которому сегодня исполняется 75 лет, поздравительную телеграмму. В ней, в частности, отмечен именно дар мелодиста. А новаторские идеи Рыбникова «стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф». Президент пожелал юбиляру крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Рыбников – это и «Приключения Буратино», и «Вам и не снилось». Рок-опера «Юнона и авось» широко известна и за пределами бывшего СССР. Новую жизнь мелодиям Рыбникова дал журнал «Ералаш». В Москве существует театр Алексея Рыбникова, а звание народного артиста было присвоено «виновнику торжества» более 20 лет назад. В 2018 году Рыбников стал лауреатом Премии Президента в области литературы и искусства.

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