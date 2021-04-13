В Петербургской филармонии пройдет дебютный концерт Георгия Албегова

20 апреля в Большом зале Петербургской филармонии пройдет дебютный концерт Георгия Албегова – молодого дирижера, в 2020 году возглавившего Бурятский театр оперы и балета. В исполнении Академического симфонического оркестра под его управлением прозвучат сюита из оперы «Кармен» Бизе, симфоническая поэма Гершвина «Американец в Париже», а также Концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса и Концерт для ударных Мийо. Солистами выступят артисты оркестра, известные петербургские музыканты Сергей Печатин и Тимур Федоров.

Георгий Албегов впервые встал за дирижерский пульт в 15 лет. Выпускник Петербургского музыкального колледжа и Петербургской консерватории, в 2016 году он дебютировал как оперный дирижер со спектаклем «Евгений Онегин» на сцене Петербургского театра «Мюзик-Холл». Музыкант сотрудничал с оркестрами Мариинского театра, итальянского театра Mancinelli, филиала Мариинского театра в Северной Осетии, Санкт-Петербургской консерватории, Молодежным оркестром им. А.Р.Паулавичюса, выступал в Концертном зале Мариинского театра, на Новой сцене Большого театра, в Малом зале Петербургской филармонии, в Teatro Mancinelli в Орвието, в «Геликон-Опере».

В 2019 году Георгий Албегов стал дипломантом международного конкурса дирижеров имени Н. Тлендиева (Нур-Султан, Казахстан), тогда же началось его активное сотрудничество с Бурятским театром оперы и балета. Под управлением Георгия Албегова театр представил балет «Талисман» Дриго на сцене «Геликон-Оперы» в Москве, выступление прошло в рамках фестиваля «Золотая маска». В ноябре 2020 года Георгий Албегов был приглашен на должность главного дирижера Бурятского театра оперы и балета.

Выступления молодых дирижеров – неотъемлемая часть афиши Петербургской филармонии. В течение двух сезонов до пандемии на сцене Большого зала регулярно проходили концерты возрожденного по инициативе Маэстро Юрия Темирканова абонемента «Дебюты молодых дирижеров», в рамках которого с филармоническими оркестрами выступили победитель конкурса молодых дирижеров в Зальцбурге Азиз Шохакимов, лауреат Международного конкурса дирижеров им. Г.Фительберга Ярослав Забояркин, Финалист 55-го Международного конкурса молодых дирижеров в Безансоне Иван Демидов, Лауреат премии ECHO Klassik 2016, номинант Премии Grammy 2017 Максим Емельянычев, Победитель 55-го международного конкурса молодых дирижеров в Безансоне Бен Глассберг и другие музыканты.

Билеты на концерт Академического симфонического оркестра под управлением Георгия Албегова доступны в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.

Возрастная категория: 6+

20 апреля, вторник 20:00. Большой зал

Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижёр – Георгий АЛБЕГОВ

Дебют в Большом зале филармонии

Солист – Сергей ПЕЧАТИН виолончель

Солист – Тимур ФЁДОРОВ ударные





БИЗЕ. «Кармен», сюита № 1 из оперы

СЕН-САНС. Концерт № 1 для виолончели с оркестром

МИЙО. Концерт для ударных с оркестром

ГЕРШВИН. «Американец в Париже», симфоническая поэма