ента новостей

13:01
Ватерполистки петербургской «Дианы» обыграли волгоградский «Спартак».
12:20
Путин поручил расширить производство гражданских дронов
12:11
Выставки «БАЙКАЛ - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
10:24
На Новоизмайловском проспекте автоледи на внедорожнике сбила 12-летнего мальчика
10:20
В Ленобласти на трассе «Кола» задержали мигранта с 15 кило наркотиков
10:05
В Ленобалсти поймали рецидивистку ограбившую пенсионерку
09:52
В Московском районе задержали стоматолога, подозреваемого в грабеже 
09:46
На проспекте Просвещения житель Калужской области угрожал ножом персоналу кондитерской
09:37
Выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего»
09:30
В ДТП на Лесном проспекте погибли два человека
09:26
В Мариинском дворце бсудили вопросы социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей
07:54
В Ленобласти решили укреплять традиционные ценности
07:50
Китай вводит санкции против США и ЕС
20:51
В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»
20:21
В Ленобласти создали совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей
20:13
Дипломаты из 30 стран почтили память погибших в блокадном Ленинграде
11:57
В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ
11:32
Пристава в Ленобласти обвиняют в коррупции
11:24
Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров
11:15
В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове
11:06
Какова ситуация с вождением в пьяном виде?
11:04
В Пикалево ограбили школьника
10:08
Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб
09:41
В компаниях СПб планируется сокращение
23:45
После субботнего поражения от СКА «Салават Юлаев» проиграл и «Зелёное дерби» – «Ак Барсу» в овертайме
19:54
В Смольном соборе прозвучали 900 ударов колокола в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
19:49
Спектакль "Будем жить" представили в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда
17:21
В Петербурге трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти
15:46
Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке
13:44
В посёлке Кузнечное железнодорожник облил бензином и поджег собутыльника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего»

Выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего»

30 января в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего».

Персональная выставка Александра Зорина – более 50 произведений, выполненных в разных техниках. Художник из Смоленска –  вдохновенный наблюдатель и убежденный пейзажист, соприкосновение свободных стихий живописи и натуры кажется основным событием произведений А. Зорина.

Сколько форм и цветов он видит, когда просто ослеплены солнцем или удручены туманной сыростью! Он – мастер вечных сюжетов: игра света на старом дереве, угасание вечернего неба, скромный рельеф белой церковки на сером небе. Одинокие церкви и колокольни,  заброшенные избы предстоят строгим небесам последними зыбкими рубежами русской духовности: словно проносимся в потоке времени над вечным покоем.

Любуемся не только тем, как А. Зорин видит, но и как он правит натуру, незаметно заостряя форму, рифмуя линии, выводя за пределы картины все суетное и второстепенное.

Подчёркивая детали, обобщая или фантазируя, художник создаёт свой образ заповедной России, существующей вне времени.

Выставка «Образы прошлого и настоящего» продлится до 30 марта 2025 года.

Вернисаж 30 января в 19.00.

Галереи «Течение» и «Мастерская художника», 3 этаж.

Живопись и графика.

Вход свободный

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-06-2024, 13:28
Выставка «Жить под солнцем»
11-08-2023, 09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
12-05-2015, 11:21
Выставка живописца Александра Кондурова
23-04-2024, 14:03
Выставка «Образ героя»
27-11-2024, 17:09
Выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»
22-04-2024, 19:02
Выставка Людмилы Чувиляевой «Хвостатая душа Петербурга»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:24
На Новоизмайловском проспекте автоледи на внедорожнике сбила 12-летнего мальчика
24-01-2025, 11:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
24-01-2025, 11:16
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку
22-01-2025, 16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
Наверх