30 января в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Александра Зорина «Образы прошлого и настоящего».

Персональная выставка Александра Зорина – более 50 произведений, выполненных в разных техниках. Художник из Смоленска – вдохновенный наблюдатель и убежденный пейзажист, соприкосновение свободных стихий живописи и натуры кажется основным событием произведений А. Зорина.

Сколько форм и цветов он видит, когда просто ослеплены солнцем или удручены туманной сыростью! Он – мастер вечных сюжетов: игра света на старом дереве, угасание вечернего неба, скромный рельеф белой церковки на сером небе. Одинокие церкви и колокольни, заброшенные избы предстоят строгим небесам последними зыбкими рубежами русской духовности: словно проносимся в потоке времени над вечным покоем.

Любуемся не только тем, как А. Зорин видит, но и как он правит натуру, незаметно заостряя форму, рифмуя линии, выводя за пределы картины все суетное и второстепенное.

Подчёркивая детали, обобщая или фантазируя, художник создаёт свой образ заповедной России, существующей вне времени.

Выставка «Образы прошлого и настоящего» продлится до 30 марта 2025 года.

Вернисаж 30 января в 19.00.

Галереи «Течение» и «Мастерская художника», 3 этаж.

Живопись и графика.

Вход свободный