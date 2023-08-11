25 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка работ Александра Борисовского «Несказанное».

Это первая персональная выставка автора, ученика известного художника Романа Ляпина.

Внутренняя необходимость и поддержка наставника подвигли Александра Борисовского оставить прежнюю деятельность и посвятить всё время живописи. На открывающейся экспозиции представлены картины, исполненные им за пять лет работы в мастерской Р. Ляпина.

В своём творчестве художник претворяет импульсы и темы размышлений, черпая многое в абстрактном экспрессионизме, находясь под впечатлением от прочитанных книг. Александр Борисовский создаёт сугубо авторскую мифопоэтическую реальность, проникнутую личными переживаниями, прозрениями, гармониями.

В его абстракциях есть не только выражение индивидуального начала, присущего каждому художнику, но представление того элемента, «чисто и вечно художественного», не знающего ни пространства, ни времени, что свойственно искусству вообще.

Следует отметить, что «вечно живой элемент» – именно то, что является одной из особенностей выбранного живописного пути художника Александра Борисовского и его главным отличительным признаком. «Процесс развития искусства состоит, до некоторой степени, в отделении чисто и вечно художественного от элементов личности и стиля времени».

Торжественное открытие выставки «Несказанное» состоится 25 августа, в 19.00.

Экспозиция будет работать до 24 октября.

Вход традиционно свободный.