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Питерец.ру » Культура » Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»

Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка работ Александра Борисовского «Несказанное».

25 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка работ Александра Борисовского «Несказанное».

Это первая персональная выставка автора, ученика известного художника Романа Ляпина.

Внутренняя необходимость и поддержка наставника подвигли Александра Борисовского оставить прежнюю деятельность и посвятить всё время живописи. На открывающейся экспозиции представлены картины, исполненные им за пять лет работы в мастерской Р. Ляпина.

В своём творчестве художник претворяет импульсы и темы размышлений, черпая многое в абстрактном экспрессионизме, находясь под впечатлением от прочитанных книг. Александр Борисовский создаёт сугубо авторскую мифопоэтическую реальность, проникнутую личными переживаниями, прозрениями, гармониями.

В его абстракциях есть не только выражение индивидуального начала, присущего каждому художнику, но представление того элемента, «чисто и вечно художественного», не знающего ни пространства, ни времени, что свойственно искусству вообще.

Следует отметить, что «вечно живой элемент» – именно то, что является одной из особенностей выбранного живописного пути художника Александра Борисовского и его главным отличительным признаком. «Процесс развития искусства состоит, до некоторой степени, в отделении чисто и вечно художественного от элементов личности и стиля времени».

Торжественное открытие выставки «Несказанное» состоится 25 августа, в 19.00.  

Экспозиция будет работать до 24 октября. 

Вход традиционно свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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