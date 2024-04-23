26 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Образ героя», посвященная искусству военной графики!

«Образ героя» — это редкая возможность прочувствовать и увидеть мир военной истории глазами талантливых художников. Экспозиция отражает судьбоносные события прошедших дней, она — веха истории, она — альбом памяти. Позволит вспомнить лица героев и расскажет о подвигах, за которые они были удостоены чести оказаться в графических листах мастеров Академии Художеств!

В экспозиции представлены произведения военной графики от трех выдающихся мастеров: Геннадия Исаева, Андрея Блиока и Игоря Кожевникова. Каждый художник привносит свой неповторимый стиль и взгляд на образы героев — от военных лидеров до обычных солдат.

Вернисаж состоится 26 апреля, в 19.00.

Вход на все выставки - свободный.