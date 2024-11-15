В ТЮЗе пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»

С 28 ноября по 1 декабря в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О».

Впервые фестиваль «Б’АРТ’О» прошел в октябре 2021 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и был приурочен к 115-летию со дня рождения известной детской поэтессы Агнии Барто. Фестиваль, призванный привлечь внимание подростков к поэтическому наследию, вызвал большой интерес у юных поклонников театрального искусства и теперь ежегодно осенью в ТЮЗ приезжают детские коллективы из самых разных регионов России.

В этом году команда проекта во главе с его художественным руководителем — ведущей актрисой ТЮЗа, заслуженной артисткой России, руководителем детской студии «Театр-Класс» Ольгой Карленко отобрали 12 коллективов.

В течение 4 дней детские театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Ярославля, Воронежа, Томска, Рязанской области, Свердловской области и Пермского края представят свои спектакли по произведениям А. Пушкина, К. Чуковского, А. Барто, Э. Успенского, С. Маршака и других известных авторов.

Впервые в истории фестиваля победители в номинации «Лучший спектакль» этого года получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Определит победителей профессиональное жюри — актриса ТЮЗа, заслуженная артистка России Наталья Боровкова, режиссёр Театра Эстрады им. А. Райкина Илья Архипов, театровед, театральный критик Ирина Алпатова, художественный руководитель Кинешемского ТЮЗа им. народного артиста СССР Л.В. Раскатова Владимир Баландин.

Председатель жюри — артист ТЮЗа, заслуженный артист России Борис Ивушин.

С 28 по 30 ноября в 12:00 на Новой сцене театра пройдет драматургическая лаборатория «ПЬесочница». Цель и задача лаборатории — поиск современной драматургии и новых авторов, пишущих для детской аудитории. В этом году на конкурс было прислано более 60 пьес, три из которых будут прочитаны артистами театра в дни фестиваля.

Лучшую пьесу фестиваля определит детское жюри, в которое смогут войти все юные зрители, пришедшие на читки пьес. Именно их мнение станет решающим в выборе лучшего автора. Модератором лаборатории выступит театровед Екатерина Рыбас.

1 декабря в 13:30 на Малой сцене ТЮЗа пройдет творческая встреча, мастер-класс с заслуженной артисткой России, художественным руководителем Московского театра РОСТА в Царицыно Нонной Гришаевой.

Мастер-класс по актерскому мастерству для юных участников и их педагогов проведет известный российский театральный актёр и режиссёр, педагог, народный артист России, художественный руководитель Российского театра драмы им. Фёдора Волкова Валерий Кириллов

Мастер-класс по сценической речи по традиции проведет режиссёр, актёр, педагог, профессор РГИСИ, заслуженный деятель искусств России Юрий Васильев.

1 декабря в 18:30 на большой сцене театра состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будут объявлены победители фестиваля.

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