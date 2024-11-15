ента новостей

14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
14:51
В Смольном обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»
14:38
В ТЮЗе пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:24
В нескольких регионах России ограничат майнинг криптовалют
10:41
В Петербурге поймали студента колледжа, подрабатывавшего курьером мошенников
10:35
В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»
10:28
В Петербурге выявили схему с трудоустройством «мертвых душ» и фиктивными контрактами с Министерством обороны РФ
10:11
В Петербурге рецидивист порезал ножницами супругу
10:05
В СПб задержали белоруса
09:59
В Петербурге поймали 16-летнего курьера мошенников из Новосибирска, обманувшего 86-летнюю пенсионерку
09:47
В Горелово задержали «гадалку», обокравшую пенсионерку из Красносельского района
09:36
Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам внесли в Госдуму
09:32
в Мариинском дворце юным петербуржцам вручили паспорта
09:27
На Ладожском мосту перекроют одну полосу в направлении Мурманска
09:22
Репетиторы возвращаются в школы
00:45
«Динамо-ЛО» выиграло пятисетовый гостевой матч у «Енисея», но пока не попадает в восьмёрку Суперлиги, отставая от «Кузбасса»
20:33
Петербургский гроссмейстер Гоганов занял второе место на 20-м «Кубке губернатора ХМАО-Югры», набрав 7 очков из 9
17:42
В Ленобласти решили поддержать беременных
16:03
На улице Ушинского иномарка сбила 10-летнего мальчика
15:15
Инцидентов с самокатами стало меньше
15:06
Выставка Евгении Варенцовой «Полёт над миром»
14:28
В Невском районе поймали мужчину, устроившего наркоплантацию в квартире
13:19
Apple обяжут устанавливать отечественный магазин приложений
13:14
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют две полосы
10:24
В Ленобласти поймали жителя Сланцев, обманувшего пенсионерку из Кингисеппа
10:18
В Колпино в ДТП легкового автомобиля с автобусом пострадали три человека
10:09
Под Выборгом трое детей пострадали в ДТП
10:04
В Петербурге известный балетмейстер отдел мошенникам более 15 млн рублей
09:54
На улице Руставели иномарка насмерть сбила женщину
09:25
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменят схему движения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В ТЮЗе пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»

В ТЮЗе пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ТЮЗ
В Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»

С 28 ноября по 1 декабря в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева пройдет IV Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О».  

Впервые фестиваль «Б’АРТ’О»  прошел в октябре 2021 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и был приурочен к 115-летию со дня рождения известной детской поэтессы Агнии Барто. Фестиваль, призванный привлечь внимание подростков к поэтическому наследию,  вызвал большой интерес у юных поклонников театрального искусства и теперь ежегодно осенью в ТЮЗ приезжают детские коллективы из самых разных регионов России.

В этом году команда проекта во главе с его художественным руководителем — ведущей актрисой ТЮЗа, заслуженной артисткой России, руководителем детской студии «Театр-Класс» Ольгой  Карленко отобрали 12 коллективов.  

В течение 4 дней детские театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Ярославля, Воронежа, Томска, Рязанской области, Свердловской области и Пермского края представят свои спектакли по произведениям А. Пушкина, К. Чуковского, А. Барто, Э. Успенского, С. Маршака и других известных авторов.

Впервые в истории фестиваля победители в номинации «Лучший спектакль» этого года получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Определит победителей профессиональное жюри — актриса ТЮЗа, заслуженная артистка России Наталья Боровкова, режиссёр Театра Эстрады им. А. Райкина Илья Архипов, театровед, театральный критик Ирина Алпатова, художественный руководитель Кинешемского ТЮЗа им. народного артиста СССР Л.В. Раскатова Владимир Баландин.

Председатель жюри — артист ТЮЗа, заслуженный артист России Борис Ивушин.

С 28 по 30 ноября в 12:00 на Новой сцене театра пройдет драматургическая лаборатория «ПЬесочница». Цель и задача лаборатории — поиск современной драматургии и новых авторов, пишущих для детской аудитории. В этом году на конкурс было прислано более 60 пьес, три из которых будут прочитаны артистами театра в дни фестиваля.

Лучшую пьесу фестиваля определит детское жюри, в которое смогут войти все юные зрители, пришедшие на читки пьес. Именно их мнение станет решающим в выборе лучшего автора. Модератором лаборатории выступит театровед Екатерина Рыбас.

1 декабря в 13:30 на Малой сцене ТЮЗа пройдет творческая встреча, мастер-класс с заслуженной артисткой России, художественным руководителем Московского театра РОСТА в Царицыно Нонной Гришаевой.

Мастер-класс по актерскому мастерству для юных участников и их педагогов проведет известный российский театральный актёр и режиссёр, педагог, народный артист России, художественный руководитель Российского театра драмы им. Фёдора Волкова Валерий Кириллов

Мастер-класс по сценической речи по традиции проведет режиссёр, актёр, педагог, профессор РГИСИ, заслуженный деятель искусств России Юрий Васильев.

1 декабря в 18:30 на большой сцене театра состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будут объявлены победители фестиваля.

Подробнее здесь:  https://vk.com/event207679976

Источник: ТЮЗ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-11-2023, 13:58
III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе
7-11-2023, 14:05
В ТЮЗе стартует III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
9-03-2016, 13:31
В Петербурге стартует крупнейший в Северо-Западном регионе фестиваль детского театрального искусства
10-03-2023, 11:56
XXIV Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов
21-03-2024, 13:58
В ТЮЗе пройдет Юбилейный XXV Международный Брянцевский фестиваль
8-12-2023, 14:26
ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 14:56
Под Лугой иномарка стокнулась со школьным автобусом. Пострадали четыре человека
0
78
Сегодня, 10:35
В Ленобалсти водитель «Chevrolet NIVA» скончался после столкновения с припаркованным «ГАЗ Соболь»
0
96
Вчера, 16:03
На улице Ушинского иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
96
Вчера, 10:18
В Колпино в ДТП легкового автомобиля с автобусом пострадали три человека
Наверх