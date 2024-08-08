В «Севкабеле» пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER»

17 августа в пространстве «Севкабель Порт» пройдет масштабное событие онлайн-кинотеатра PREMIER. Кинопоказы популярных российских сериалов, встречи с актёрами, лекции, музыка и другие тематические события объединяют людей с самыми разными интересами и дарят моменты, которые хочется запомнить навсегда – все это на фестивале «Лето PREMIER», вход на который бесплатный.

Программа 2024 в Санкт-Петербурге:

14:00 — 15:00 - Сериал «Мир! Дружба Жвачка!»

Сериал, претендующий на многоуровневый разбор наболевшей темы российских 90-х. Дети, познающие вкус поцелуев под грохот стрельбы и разборки, первые драки под мостом, клятвы на крови и дворовая собака Лесси. В этой истории, как и в самих 90-х, все настолько перепутано, перемешано и местами абсурдно, что лучшего сценариста, чем жизнь людей в то время, и не придумать. Режиссёр Антон Фёдоров. В ролях: Юрий Борисов, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Ангелина Стречин и другие.

Трейлер - youtube.com/watch?v=C-CBcRQn_hM

15:00 — 15:35 - Лекция «Почему все вдруг заговорили о 90-х?»

15:40 — 16:30 - Сериал «Саша и Питер»

Девушка Саша внезапно узнаёт о том, что её бывший собирается жениться. Вдобавок ко всему свадьба должна состояться в любимом городе — Петербурге… Девушка не может позволить этому случиться и отправляется в культурную столицу с планом мести. Режиссёр: Валерия Шкирандо (2024). В главных ролях: Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Полина Филоненко, Никита Тарасов, Иван Мулин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Агния Кузнецова, Глеб Бочков и другие.

Трейлер - youtube.com/watch?v=PZ4UFX6FqCE

16:30 — 17:00 - Паблик-ток с актрисой сериала «Саша и Питер» Полиной Филоненко

17:15 — 17:40 - Паблик-ток психологов и кинокритиков «Почему мы любим ромкомы»

17:40 — 18:20 – Киноквиз

18:25 — 19:10 - Сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В огромном особняке на Рублёвке олигарх собирает своих жён — двух бывших, одну настоящую — и детей, чтобы сообщить им пренеприятнейшее известие. А за всеми семейными перипетиями, любовными интригами и неожиданными разоблачениями, тем временем, наблюдает персонал дома. Режиссёры: Сергей Куваев, Наталья Вагонова, Анна Лобанова, Владислав Николаев. В главных ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алёна Хмельницкая, Анна Снаткина и другие.

Трейлер - youtube.com/watch?v=ckfMMXex-Sg

19:10 — 20:10 Паблик-ток с актерами сериала «Бедные смеются, богатые плачут» Серафимой Соловьевой и Сергеем Васиным

20:15 — 21:00 - Сериал «Территория»

Сериал-путешествие, основанный на легендах и суевериях Пермского края, в котором героям по пути от одной загадки к другой предстоит осознать собственное предназначение. 19-летний Егор вместе со своим дядей приезжает в одну из деревень Пермского края, чтобы найти родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции. И чем дальше герои продвигаются вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям, тем больше понимают, что оказались здесь не случайно… Режиссёр: Игорь Твердохлебов (2020). В ролях: Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Алексей Розин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Олег Ягодин и другие.

Трейлер - youtube.com/watch?v=3p2odteoopU

21:00 — 21:20 - Паблик-ток с актрисой сериала «Территория» Анастасией Чистяковой

21:40 — 22:30 Сериал «Убить Риту»

Криминальная экшн-драма 2023 года повествует о талантливой ученой-химике, которая оказывается втянута в преступную авантюру и вынуждена скрываться от бандитов и спецслужб. Однако она сама не так проста, как может показаться на первый взгляд. Режиссёр: Мария Агранович. В ролях: Евгения Борзых, Александр Мизёв, Артём Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Артём Ткаченко, Олег Гаас, Алексей Филимонов, Артур Бесчастный, Игорь Грабузов и другие.

Трейлер - youtube.com/watch?v=YboKJlxMak4

22:30 — 23:30 - Музыкальная программа

17 августа, 14:00 – 23:30, «Севкабель Порт», Фестиваль «Лето PREMIER».

Вход бесплатный по регистрации.

Регистрация https://leto-premier.timepad.ru/event/2991608/