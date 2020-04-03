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Питерец.ру » Культура » 5 апреля группа IOWA даст часовой концерт на PREMIER

5 апреля группа IOWA даст часовой концерт на PREMIER

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТНТ
5 апреля группа IOWA даст часовой концерт на PREMIER

Когда собрать музыкантов в полном составе не позволяют карантинные меры – на помощь приходят современные технологии. Все участники диско-племени IOWA находятся в самоизоляции в Санкт-Петербурге и области, но это не помешает им отыграть концерт также слажено.

5 апреля в 17:30 по московскому времени послушать хиты одной из самых популярных российских групп смогут подписчики видеоплатформы PREMIER из любой точки мира.

IOWA исполнит композиции с нового альбома #людимаяки, знаковые для команды треки, а так же акустические баллады.

Концерт пройдет с использованием проекций и других привычных для больших залов визуальных элементов.

Музыканты выступят в полном составе:

Екатерина Иванчикова - вокал

Леонид Терещенко - гитара

Василий Буланов - DJ, барабаны

Александр Гаврилов - бас-гитара, клавиши.

Трансляция состоится в рамках проекта PREMIER LIVE – серии онлайн концертов звезд первой величины, которые видеоплаформа PREMIER покажет всем своих зарегистрированным пользователям абсолютно бесплатно. Так зрители уже прослушали концерты Дениса Мацуева и Zivert.

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