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Питерец.ру » Культура » В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России

В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Олег Газманов выступит на главной сцене на территории у «Газпром арены» в Петербурге на мультиформатном фестивале в честь празднования Дня России

Народный артист России Олег Газманов выступит на главной сцене на территории у «Газпром арены» в Санкт-Петербурге на мультиформатном фестивале в честь празднования Дня России 12 июня.

Олег Газманов — талантливый исполнитель и автор песен, которые сегодня знает каждый. Творческий путь артиста начался более 50 лет назад, а успех написанной им песни «Люси» открыл молодому автору путь к созданию музыкальных композиций для известных артистов. В 1991 году Олег Газманов выпустил дебютный альбом «Эскадрон» и начал карьеру в роли исполнителя. Его музыка часто затрагивает темы патриотизма, любви к Родине, мужества и дружбы. Многие песни вдохновляют и призывают к справедливости и силе духа. Сегодня Олег Газманов продолжает свой путь в музыке. Он участвует в различных проектах и фестивалях, выпускает новые песни, проводит концерты и активно проявляет свою гражданскую позицию. В 2021 году Олег стал членом жюри шоу «Голос 60+», а в 2022 году объявил о создании проекта поддержки патриотической песни «Родники». 

Празднование Дня России традиционно проходит второй год подряд в Санкт-Петербурге. Организатором выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром». Мультиформатный фестиваль отражает волю российского народа жить в мире и уважении к друг другу, его сплоченность и единение, а также символизирует силу взаимодействия между людьми. Все эти смыслы нашли отражение в концепции, которая получила название «Сплетенные воедино». Центром притяжения праздника в честь Дня России станет главная сцена, на которой выступят артисты продюсерского центра «Инсайт Люди» Олег Абрамов (RADIO TAPOK), Анатолий Цой (TSOY), Амирхан Батабаев (Amirchik), Владимир Селиванов (VAVAN), а также известные исполнители — Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto и другие.

Впервые будет открыта молодежная сцена, организованная приложением вертикальных видео Yappy и продюсерским центром «Инсайт Люди». На ней выступят музыканты-блогеры и артисты музыкального лейбла «Yappy Music», а гости смогут принять участие в танцевальных баттлах и интерактивах, а также посетить 2 тематических шатра от Yappy и «Инсайт Люди». Кроме того, откроется пространство онлайн-кинотеатра PREMIER, где гости погрузятся в мир любимых сериалов, интерактивная зона «Я на RUTUBE», спортивная площадка «Наше дело», на которой пройдет Кубок Мира по пауэрлифтингу WRPF и не только. Вместе с этим на территории будет работать площадка в виде открытого циркового шатра от негосударственного института развития «Иннопрактика» и «Нового Русского Цирка», где пройдет уникальное шоу с завораживающими перформансами с участием акробатов, эквилибристов, жонглеров, моноциклистов, фокусников и не только. Гости также смогут посетить креативные пространства Молодежного сообщества ВЫЗОВ «Новые Лица», «Селфи-ВЫЗОВ» и записать профессиональную видеовизитку. Праздник также включает детскую площадку по мотивам лучших мультфильмов анимационной компании «ЯРКО» и гастрофестиваль «Кухни народов России».

Продюсерский центр «Инсайт Люди», национальный видеохостинг RUTUBE, приложение вертикальных видео Yappy, онлайн-кинотеатр PREMIER, телеканал ТНТ и анимационная компания «ЯРКО» входят в «Газпром-Медиа Холдинг».

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