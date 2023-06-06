22-й международный музыкальный фестиваль STEREOLETO состоится 10-11 июня в общественном пространстве Севкабель Порт.

В фестивале примут участие: Баста, Лев Лещенко, ZOLOTO, "Альянс", Антоха МС & Mr. Bruce, "Комсомольск", Pyrokinesis, Владимир Кузьмин, polnalyubvi, "Свидание", Тося Чайкина, Драгни, "Наадя", SHIRAN (Израиль), DenDerty, Lalalar (Турция), "Казускома", "Копы в огне", Lovanda, "Дурной вкус", Kedr Livansкiy, Oligarkh, Lurmish, Supruga, PALC, Уриевский, "мытищи в огне", "Сова", "нежность на бумаге", Наша Таня, Маяк, Soltwine и другие.

В 2023 году на фестивале STEREOLETO более 30 артистов, 3 сцены, stereofood, stereomarket и stereofun, множество самых разных сюрпризов.

Организатор фестиваля — агентство культурных коммуникаций «Светлая Музыка», генеральный партнер фестиваля STEREOLETO - Тинькофф. ВКонтакте - официальная социальная сеть фестиваля.

Подробнее о фестивале: https://bestfest.ru/

ВКонтакте: vk.com/stereoleto