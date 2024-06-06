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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Класс коррекции»

Премьера спектакля «Класс коррекции»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
На большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Класс коррекции»

21 июня в 19:00 на большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Класс коррекции» по повести Екатерины Мурашовой — известной писательницы, практикующего детского психолога, лауреата Национальной детской литературной премии «Заветная мечта».

Режиссёр — Василий Сазонов, хорошо известный зрителям ТЮЗа по популярной дилогии детских спектаклей про Петсона и Финдуса, на этот раз обращается к подростковой аудитории.

Спектакль «Класс коррекции» на школьную тематику посвящен особенным детям: их принято считать не такими как все, они отличаются от других особенностями своего здоровья, социальной адаптации, трудностями в межличностных коммуникациях. Вслед за автором, которая отразила в своей книге историю о жизнелюбии и оптимизме, режиссёр показывает светлые стороны, казалось бы, неприглядной социальной группы нашего общества, выводит зрителей на честный разговор о необходимости душевной, нравственной работы над собой, о сочувствии и соучастии, о любви и внимании к ближнему.

Василий Сазонов: «Мы делаем наш спектакль не о трудных подростках, потому что, на мой взгляд, нет никаких «трудных» и «легких» подростков. Есть дети, на которых мир махнул рукой, списал в категорию «уродов», просто потому что они не такие, как все. Но ведь и каждый из нас не такой, как все!

Наш спектакль посвящен вере в живое, творческое начало человека, которое помогает нам, как Мюнхгаузену, каждый раз вытаскивать себя за волосы из самой тяжелой жизненной ситуации».

Автор инсценировки и режиссёр-постановщик — Василий Сазонов

Художник-постановщик и художник по костюмам — Анастасия Лыкова
Хореограф-постановщик — Евгения Смелова
Художник по свету — заслуженный работник культуры РФ Ирина Вторникова

Художник по видео – Алексей Образцов

Ассистент режиссёра — София Лисач

В спектакле заняты: Семен Толов, Максим Погольша, Никита Худяков, Илья Божедомов, Юлия Корж, Анастасия Малахова, Милана Владыкина, Елизавета Прилепская, Алиса Золоткова, Александр Бобровский, Никита Остриков, Данила Лобов, Константин Федин, Николай Балобан, Кузьма Стомаченко, Татьяна Маколова, Виталий Кононов, Юлия Нижельская, Владимир Морозков, Егор Погасий.

Подробнее здесь: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/klass-korrekczii.html

14+

Источник: ТЮЗ
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