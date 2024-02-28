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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж»

Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
На новой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Кроткая. Монтаж»

29 марта в 20:00 на новой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» по мотивам повести Ф.М. Достоевского в постановке Артёма Злобина.

Артём Злобин — выпускник РГИСИ 2022 года (мастерская Льва Эренбурга), артист и режиссёр Небольшого драматического театра, лауреат премии общества «Театрал» и премии «ТОП50» в номинации «Театр и шоу» по версии журнала Собака.ru.

Его спектакли по пьесам современных драматургов — «Магазин» в Небольшом драматическом театре и «Научи меня любить» в Театре на Васильевском — сразу обратили на себя внимание и были высоко оценены зрителями и профессионалами. Спектакль «Магазин» вошел в лонг-лист самых заметных спектаклей Российской Национальной премии «Золотая Маска» 2022-2023.

Повесть «Кроткая» станет первой постановкой режиссёра по классическому произведению.

Достоевский назвал свое произведение фантастическим рассказом, в котором повествование ведётся от лица мужчины, потерявшего любимую женщину. Но, несмотря на случившуюся с героями трагедию, режиссёр вместе с артистами постарается найти в этом произведении и юмор, и иронию, и фарсовое существование персонажей.

Действующие лица повести хотят любить и быть любимыми. Но понимание любви у каждого из них разное. Женщина пытается соответствовать требованиям мужчины, но оказывается неспособной жить по тем правилам, которые он ей предлагает. Комплексы мужчины и его прошлое приводят к тому, что он стремится самоутвердиться за счет той, с которой хотел бы обрести счастье. Поэтому эта история обречена. Она закончится бунтом женщины и прозрением мужчины.

Из точки трагического финала мужчина попытается воссоздать вновь историю их отношений, осознать случившееся и понять, кто был прав, а кто не прав? Почему все так произошло?

Его мысли, переживания, борьба с собой и своей совестью станут желанием оправдаться перед ней, признанием своей ранимости, одиночества, растерянности и поздним раскаянием.

Спектакль «Кроткая. Монтаж» — рассказ о мужчине и женщине, которые не сумели быть вместе.

Режиссёр о спектакле: «Мне очень важен мотив одиночества и гипертрофированной совести, которая есть у каждого из героев. Интересно исследовать территорию человеческого понимания любви, веры, гордыни, уязвленного самолюбия и желание доминирования одного человека над другим.

Несовпадение разных форм понимания любви и приводит героев к такому финалу их истории».

Режиссёр-постановщик и автор инсценировки — Артём Злобин

Художник-постановщик — Алёна Ромашкина

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Художник по видео — Александра Магелатова

В спектакле заняты: Иван Стрюк, Милана Владыкина, Анна Лебедь. 

Следующие показы спектаклей: 5, 28 апреля.

Источник: ТЮЗ
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