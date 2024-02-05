Премьера спектакля "Дядя Фёдор, пёс и кот" в ТЮЗе

1 марта в 17:00 на большой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится первая премьера 2024 года — спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» по известной повести Эдуарда Успенского в постановке Татьяны Самбук.

Татьяна Самбук — окончила СПБГИК, училась во ВГИКе (мастерская нар. арт. России Сергея Соловьева), преподавала актёрское мастерство в Институте современного искусства в Москве. С 2019 года режиссёр театрального проекта «ТриТформаТ» (г. Минск), с 2022 года — режиссёр Белорусского Театра юного зрителя.

Спектакли Татьяны Самбук неоднократно становились участниками театральных фестивалей, они с успехом идут в России и Белоруссии. В 2023 году ее спектакль «Женя+Таня = Любовь» стал участником Международного театрального фестиваля ТЮЗа им. А. А. Брянцева.

Повесть «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эдуарда Успенского давно стала классикой детской литературы. Она знакома многими поколениями зрителей благодаря мультфильму «Трое из Простоквашино».

Главный герой — обычный мальчик, которого все зовут Дядя Фёдор, потому что он, несмотря на свой небольшой возраст, очень умный и самостоятельный. Однажды он решает сбежать вместе со своими друзьями в Простоквашино — туда, где их ждут неожиданные встречи и разные приключения.

Режиссёр о спектакле: «Наш спектакль «Дядя Фёдор, пёс и кот» — это музыкальная интерактивная сказка для всей семьи. Почему для всей? Ответ прост: волшебная повесть Эдуарда Успенского — это не просто весёлая история про дружбу. Это сказка, которую каждый родитель помнит с детства! Все когда-то были маленькими, но настает момент, когда мы можем уже вместе со своим ребенком отправиться в путешествие в волшебный мир детства.

Для Дяди Фёдора «Простоквашино» — это воображаемая страна, куда он сбежал от родителей, которые его не понимают. А как мы знаем, в стране фантазий могут происходить самые невероятные события! Жаль, что любая игра имеет свойство заканчиваться, но ведь тем приятнее о ней потом вспоминать!»

Режиссёр-постановщик и автор инсценировки — Татьяна Самбук

Художник-постановщик — Лариса Рулёва

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Композитор и саунд-дизайнер — Сергей Сухомлин

Хореограф — Кирилл Балтруков

В спектакле заняты: заслуженный артист России Борис Ивушин, заслуженный артист России Сергей Жукович, Максим Погольша, Николай Балобан, Артемий Веселов, Антон Войналович, Денис Гильманов, Анна Петросян, Анна Потакова.

Билеты здесь: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/dyadya-fedor-pyos-i-kot.html

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