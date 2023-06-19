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Питерец.ру » Культура » Выставка Владимира Яшке «Небо, шляпка, девушка»

Выставка Владимира Яшке «Небо, шляпка, девушка»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставка живописца, графика, поэта Владимира Яшке (1948-2018)

27 июня в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставка живописца, графика, поэта Владимира Яшке (1948-2018), легендарной фигуры петербургского андеграунда 1980–1990-х годов.

С 1985 года Яшке был членом группы «Митьки», но через некоторое время отдалился от нее и продолжил собственное творческое «плавание». Художнику было тесно в рамках групп и каких-либо направлений.

Художник жил в романтическом мире, населенном произведениями важных для него классиков – Дюрера и Рембрандта, Риверы и Фаворского, – и обращался за вдохновением к высоким темам Возрождения, впитывая творчество Данте, Петрарки, Сервантеса. В результате Яшке создал свое собственное «Возрождение» – в контексте родной культуры.

Его искусство пронизано любовью и человечностью, работы художника излучают необузданный, искрящийся оптимизм. Этот оптимизм – глубинная радость жизни, свойственная самому автору, со всеми ее счастливыми моментами, невзгодами и трудностями. Такая жизнь невозможна без вдохновения и музы. Муза Яшке не всегда была персонифицирована, ее прообразом служили разные женщины, а в 1990-е годы она преобразилась в красотку – Зинаиду Морковкину, которая в дальнейшем появлялась во многих творческих проявлениях художника. Женские образы Владимира Яшке — это калейдоскоп страстей и яркой красоты, любви и поклонения.

Яшке с детства был пленен романтическими историями о дальних странствиях и море. Воплощением его мечты о загадочных странам, омываемых океанами, стал Крым и особым центром притяжения – Севастополь. Крымские пейзажи погружают зрителя в мир, где реальность переплетается с фантазией, где южный городок, «карабкающийся» по горам, становится сказочным Зурбаганом, а выжженная степь – пристанищем кочевников-цыган.

Особое место в творчестве Яшке занимает Петербург, ставший обителью его души. Рожденные воображением художника образы города, то приземленные, то театрально-нарядные, являются отражением удивительного, разнообразного мира, окружавшего мастера, населенного то бесшабашными бродягами-собутыльниками от богемы, то прекрасными девами, возвышенными художниками и поэтами.

В этот же красочный живописный «праздник жизни» вплетаются натюрморты, портреты, жанровые сцены и фантазийные видения художника.

На выставке представлены более 60 живописных работ Яшке из ГРМ и многочисленных частных коллекций.

Вернисаж состоится 26 июня в 18.00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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