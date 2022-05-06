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Питерец.ру » Культура » Выставка «Всматриваясь в лица»

Выставка «Всматриваясь в лица»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Всматриваясь в лица» посвящена 90-летию со дня рождения известного живописца, графика, сценографа Завена Аршакуни (1932-2012).

Выставка «Всматриваясь в лица» посвящена 90-летию со дня рождения известного живописца, графика, сценографа Завена Аршакуни (1932-2012). В истории российского и, прежде всего, петербургского искусства это имя стало легендарным. С ним связаны самые яркие, неординарные художественные явления нашего города: создание сценографии к знаменитому балету «Гаянэ», спектаклям Театра юных зрителей им. Брянцева, принадлежность к нашумевшей в 70-е годы группе «Одиннадцать».

О творческой деятельности Завена Аршакуни написано множество статей, его произведения неоднократно демонстрировались на различных музейных площадках. Однако данная выставка стоит особняком. Она представляет многогранное наследие автора через призму необычного портрета, когда изображение индивида — жены, сына, друзей и знакомых —  трансформируется в различные евангельские или мифологические мотивы и образы (Благовещенье.  1999; Бегство в Египет. 1999; Солнечный Путто. 1995), демонстрируется в контексте пейзажа (Весна. 1974; Пасьянс. 1990) или натюрморта (Дождливый день. 1983), предъявляется в виде ню (В ванной. 1991; Сад. 1989). Подобное слияние разнообразных жанров помогает мастеру отразить вечные и возвышенные течения жизни и на их фоне передать микрокосм портретируемого.

В экспозиции собранных произведений есть портреты, близко стоящие к классическому типу. Но уже в них художник прибегает к метафоре, помогающей отразить внутренний мир модели (Портрет художницы Азизян Марины Цолаковны. 1969; Люся. 1981).  Ко второй группе портретов относятся те, в которых реальная земная личность возводится в статус сакральной, как например, в «Умилении» (1996). В этой работе, ориентированной на иконописную традицию (иконографию Богородицы), в облике своей жены Нины Завен Аршакуни репрезентирует обобщенный образ Материнства. Наконец, хочется выделить полотна с явной интригой, где персонажи запечатлены без лиц (Кормящая. 1993; Сад. 1989; Именины. Пушкино, 2006). Здесь маркером служат прически, жесты, движения, статность фигур. Как это не парадоксально, но художник сумел сделать «портрет без лица» узнаваемым!

Цикл произведений «Всматриваясь в лица» таит в себе личностное отношение автора к каждому герою. Свои чувства Завен Аршакуни передает через цветовую палитру. В неповторимом сочетании его красок присутствуют откровенное ликование, проникновенный лиризм и скрытый драматизм, в каждом элементе пластической формы и трактовке пространства светится любовь ко всему миру и отдельному человеку.

Открытие выставки состоится 16 мая в 19:00

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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