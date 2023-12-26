ента новостей

14:23
Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол
14:15
Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией
14:02
В Рощино открылась новая ледовая арена «Флагман»
13:59
Хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провёл благотворительный концерт для детей
13:51
На Рождественском концерте в Эрмитаже прозвучит Бах
11:16
В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку
11:08
В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка
10:58
Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам
10:53
В Парголово обокрали храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских
01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
01:03
Баскетбольный «Зенит» получил серьёзную оплеуху от «Локомотива-Кубани», проиграв краснодарцам с разницей в 20 очков
17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
17:38
Николай Харитонов – кандидат в президенты России от КПРФ спустя 20 лет, «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова
15:40
В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки
14:35
Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово
14:31
В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи
14:18
Для пациентов детской больницы № 2 провели «Парад Снегурочек»
13:02
В Орехово сcора подростков закончилась поножовщиной
12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
12:30
Пенсионер с улицы Белы Куна передал мошенникам более 2,2 млн рублей
12:23
В Стрельне задержали стрелка из травматического пистолета
10:30
Выставка малоизвестной работы Рериха после реставрации
10:26
В Купчино двое пассажиров устроили поножовщину в автобусе
10:18
На улице Седова стреляли по автобусу
20:42
Вратарь петербургского хоккейного «Динамо» Сергей Белов не пропустил в матче с «Норильском», а команда Владимира Крикунова выиграла – 3:0
20:24
Волейбольная «Ленинградка» не смогла оказать достойного сопротивления московскому «Динамо» в финале Кубка России: Ирина Капустина набрала 17 очков
20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
16:06
Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» дважды разгромлен «Синарой» из Екатеринбурга – 1:8 и 2:7
15:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» легко победило в 12-м туре Суперлиги новоуренгойский «Факел», лидировавший на старте сезона–2023/2024
11:54
В Петербурге задержали подростков, нападавших на дворников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол

Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол

0
79
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Культура Петербурга
На новогодних каникулах в Большом театре кукол покажут премьеру «Снежной королевы»

Продолжаются премьерные показы нового спектакля "Снежная королева" в большом театре кукол. Эта удивительная постановка, основанная на классической сказке Ханса Кристиана Андерсена, уже завоевала большой успех на главной сцене.

Главная героиня спектакля, Герда, исполняется талантливыми актрисами - Екатериной Ложкиной-Белевич и Викторией Войнич-Слуцкой. Они преодолевают множество преград, чтобы спасти своего друга Кая, воплощенного на сцене Максимом Морозовым и Владиславом Тутаком. Не смотря ни на что, Герда достигает Царства Снежной Королевы.

Особенное восхищение зрителей вызывает сценография спектакля, созданная главным художником БТК Мариной Завьяловой. Особенно ярким и запоминающимся элементом декора является древо жизни, установленное на вращающемся механизме. Это дерево переносит зрителей вместе с Гердой сквозь время и пространство, поворачиваясь на полный круг. Также в спектакле используется яркое выразительное средство - театральная маска, которая меняет героев не только внешне, но и внутренне.

Следующие показы "Снежной королевы" состоятся во время новогодних каникул - 5, 6 и 7 января. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений на главной сцене театра!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Культура Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-12-2023, 15:02
В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера
18-03-2015, 08:54
Спектакль для взрослых
22-05-2023, 18:52
Премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»
6-02-2023, 14:35
В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»
2-05-2023, 14:07
Премьера спектакля «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
9-02-2023, 14:06
На большой сцене «Театра на Васильевском» состоится премьера спектакля «Провинциальные анекдоты»

Происшествия на дорогах

0
184
Вчера, 17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
0
135
Вчера, 12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
0
173
24-12-2023, 20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
0
187
24-12-2023, 11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
Наверх