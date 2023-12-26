Премьера «Снежной королевы» в Большом театре кукол

Продолжаются премьерные показы нового спектакля "Снежная королева" в большом театре кукол. Эта удивительная постановка, основанная на классической сказке Ханса Кристиана Андерсена, уже завоевала большой успех на главной сцене.

Главная героиня спектакля, Герда, исполняется талантливыми актрисами - Екатериной Ложкиной-Белевич и Викторией Войнич-Слуцкой. Они преодолевают множество преград, чтобы спасти своего друга Кая, воплощенного на сцене Максимом Морозовым и Владиславом Тутаком. Не смотря ни на что, Герда достигает Царства Снежной Королевы.

Особенное восхищение зрителей вызывает сценография спектакля, созданная главным художником БТК Мариной Завьяловой. Особенно ярким и запоминающимся элементом декора является древо жизни, установленное на вращающемся механизме. Это дерево переносит зрителей вместе с Гердой сквозь время и пространство, поворачиваясь на полный круг. Также в спектакле используется яркое выразительное средство - театральная маска, которая меняет героев не только внешне, но и внутренне.

Следующие показы "Снежной королевы" состоятся во время новогодних каникул - 5, 6 и 7 января. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений на главной сцене театра!