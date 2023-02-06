В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»: с 6 по 10 февраля на сцене театра «На Литейном», Большом театре кукол и в театре «Мастерская» покажут спектакли из Москвы, Кемерова, Стерлитамака и Каменска-Уральского.

Два спектакля в рамках Off-программы фестиваля представит «Театр «На Литейном»: мистическая история «Голова» режиссера Кирилла Люкевича, поставленный в жанре «кухонного триллера», и комедия «Идите и показывайте».

Откроется фестиваль постановкой Театра драмы Кузбасса «История от Матвея». В течение недели на разных площадках Санкт-Петербурга театр МТЮЗ покажет «Исход» Камы Гинкаса, Каменск-Уральский театр драмы — Драма Номер Три представит спектакль «Горка» в гардеробе Большого театра кукол, а Государственный русский драматический театр города Стерлитамака приготовили зрителям постановку «Жизель Ботаническая». В последний день работы фестиваля, 10 февраля, состоится Володинский вечер в театре «Мастерская» в Санкт-Петербурге.

Справка

С 2020 года Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» поменял формат: по нечетным годам собирается театральная программа, по четным — лабораторная и образовательная.