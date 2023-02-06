ента новостей

14:50
В Приморском районе задержал посетительницу торгового центра, похитившую товар из спортивного магазина
14:48
В Сясьстрое задержали гражданина, угрожавшего убийством своей знакомой
14:41
На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев
14:35
В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»
14:29
В Ленобласти председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу назначен Сергей Сергеевич Морозов
14:25
В храмах прошли литургии в память о святой Ксении Петербургской
14:24
В Зеленогорске планируют установить бюсты четырех захороненных Героев Советского Союза
14:21
Сквер в Выборгском районе Петербурга рискует стать еще одним неудачным проектом Смольного по благоустройству
14:07
Генеральная прокуратура инициировала проверку домов престарелых
13:32
В Петербурге задержан подозреваемый за поножовщину
12:52
Под Петербургом водолазы Северо-Западного округа Росгвардии из пяти регионов отрабатывают противодиверсионную борьбу
12:28
В Мурино открылась детская поликлиника
12:21
В Ленобалсти в массовом ДТП погибли два человека
10:04
В Московском районе полиция провела рейд по проверке водителей-мигрантов
09:52
В Сосновом Бору ночная ссора закончилась стрельбой
09:37
Более 300 человек погибли в результате землетрясения силой 7,8 балла на юге Турции
09:31
Как оценивать качество школьной еды?
09:31
В Дубае скончался бывший президент Пакистана Первез Мушарраф
09:09
Мы снова четвертые!
08:46
Появились очередные уловки мошенников
15:47
В Пеетрбурге задержан ранее судимый гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки
15:45
В Петербурге задержан гражданин укравший банковскую карту у пенсионерки
14:13
Политолог не исключил, что грядущие губернаторские выборы в Петербурге пройдут по «конкурентному сценарию»
13:45
В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам более 2,6 миллиона рублей
13:41
В Петербурге безработный домогался 13-летней девочки
01:35
Волейбольный «Зенит» в трёх партиях побеждён на своей площадке клубом «Зенит-Казань»
16:38
В Петербурге росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек
16:11
В Ленобласти задержали пьяного мужчину, который поджог автомобиль
14:19
В Шушарах задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
14:02
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»

В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»

0
20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»

В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»: с 6 по 10 февраля на сцене театра «На Литейном», Большом театре кукол и в театре «Мастерская» покажут спектакли из Москвы, Кемерова, Стерлитамака и Каменска-Уральского.

Два спектакля в рамках Off-программы фестиваля представит «Театр «На Литейном»: мистическая история «Голова» режиссера Кирилла Люкевича, поставленный в жанре «кухонного триллера», и комедия «Идите и показывайте».

Откроется фестиваль постановкой Театра драмы Кузбасса «История от Матвея». В течение недели на разных площадках Санкт-Петербурга театр МТЮЗ покажет «Исход» Камы Гинкаса, Каменск-Уральский театр драмы — Драма Номер Три представит спектакль «Горка» в гардеробе Большого театра кукол, а Государственный русский драматический театр города Стерлитамака приготовили зрителям постановку «Жизель Ботаническая». В последний день работы фестиваля, 10 февраля, состоится Володинский вечер в театре «Мастерская» в Санкт-Петербурге. 

Справка 
С 2020 года Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» поменял формат: по нечетным годам собирается театральная программа, по четным — лабораторная и образовательная.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-11-2022, 10:05
День Петра I в Театре «На Литейном»
11-12-2020, 13:32
В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»
26-07-2022, 19:28
Премьеры, гастроли и бенефисы в драматическом театре Ленобласти «На Литейном»
18-06-2015, 08:21
Театр «На литейном» обратился к губернатору с просьбой перевести его в подчинение города
5-06-2015, 07:55
Новое руководство «Театра на Литейном»
1-06-2021, 16:18
Театр «На Литейном» завершает сезон спектаклем «Женитьба Фигаро»

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 12:21
В Ленобалсти в массовом ДТП погибли два человека
0
221
4-02-2023, 12:32
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина
0
275
2-02-2023, 20:47
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое
0
311
1-02-2023, 16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
Наверх