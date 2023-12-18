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Питерец.ру » Культура » В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера

В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
spbcult.ru
БТК порадует больших и маленьких зрителей постановкой, созданной по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена – «Снежная королева»

23 декабря в Большом театре кукол состоится новогодняя премьера спектакля, который обязательно порадует как больших, так и маленьких зрителей. Эта постановка создана по мотивам одной из самых магических и волшебных сказок Ганса Кристиана Андерсена - «Снежной королевы». Однако, главный режиссер театра Руслан Кудашов решил дать этой истории новое, неожиданное воплощение.

В спектакле «Снежная королева» Руслана Кудашова зрители увидят историю становления духовной зрелости девочки по имени Герда. Она отправляется в долгое и непростое путешествие в царство Снежной королевы. На своем пути Герда встретит разных героев, найдет союзников и обретет новый чувственный опыт. Все это поможет ей противостоять Снежной королеве и найти своего друга Кая. Таким образом, в спектакле получает развитие тема веры, верности и преодоления всех преград ради любви, которую заложил в своей сказке Ганс Кристиан Андерсен.

Важную роль в создании атмосферы спектакля играет художник-постановщик Марина Завьялова. Она создала загадочное и мистическое пространство, которое в полной мере соответствует содержанию сказки. Оформление спектакля поражает воображение зрителей, а образы героев дополнены ярким и выразительным средством - театральной маской.

В актерской команде спектакля «Снежная королева» собрались ведущие артисты театра, такие как Виктория Войнич-Слуцкая, Екатерина Ложкина-Белевич, Максим Морозов, Наталья Сизова, Ксения Павлова, Владислав Тутак, Лидия Клирикова, Роман Дадаев, Дмитрий Скрябин, Анна Сомкина, Александра Ионова и другие. Их профессионализм и талант позволят воплотить на сцене всю глубину и эмоциональность персонажей.

Спектакль «Снежная королева» идеально соответствует негласному девизу театра: «Волшебство и мудрость для больших и маленьких зрителей». Поэтому я уверен, что эта постановка будет интересна как детям, так и взрослым. Премьерные показы состоятся 23 - 25 декабря в 12:00 и 15:00. Поторопитесь приобрести билеты и окунуться в мир волшебства и приключений вместе с героями этой захватывающей сказки!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Культура Петербурга
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