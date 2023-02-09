На большой сцене «Театра на Васильевском» состоится премьера спектакля «Провинциальные анекдоты»

11 и 12 февраля на большой сцене «Театра на Васильевском» состоится премьера спектакля режиссера Романа Смирнова «Провинциальные анекдоты».

Спектакль состоит из двух одноактных пьес: «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом», написанных Александром Вампиловым в 1960-х годах и объединенных в дилогию с общим названием «Провинциальные анекдоты».

Действие разворачивается в провинциальной гостинице «Тайга» и состоит из банальных бытовых событий, приводящих к невероятному финалу. Героями коллизий становятся работники «Тайги» и ее гости.

«История с метранпажем» рассказывает о столкновении человека с бюрократическим абсурдом времени. Невинные поиски радиоприемника приводят футбольного фаната Потапова в гостиничный номер Виктории и заставляют встретиться лицом к лицу с администратором-моралистом Калошиным. В центре истории «Двадцать минут с ангелом» двое гостей просыпаются без копейки средств. Встреча с бескорыстно предлагающим помощь персонажем Хомутовым оказывается для них настолько неожиданной, что они готовы принять его за истинного ангела, спустившегося с небес.

Начало спектакля в 19.00.