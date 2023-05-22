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Питерец.ру » Культура » Премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»

Премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Театре «На Васильевском» премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»

В преддверии летних каникул ленинградский областной Театр на Васильевском приготовили сказку-приключение по пьесе современной российской писательницы Надежды Колтышевой «Муфта, Полботинка и Моховая борода».

Премьеру в постановке режиссера Олега Сологубова покажут 27 и 28 мая на камерной сцене театра. Вместе с героями спектакля маленькие зрители отправятся путешествовать по чудесной стране Накситраллии. Преодолевая страх неизвестности, они обретут настоящую дружбу и зажгут в небе свою собственную волшебную звездочку.
Роли в спектакле исполняют Вероника Жукова, Дарья Похило, Никита Злобин, Константин Шевченко, Даниил Харин и Александр Емельяненко.

Источник: Администрация Ленобласти
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