Премьера детского спектакля «Муфта, Полботинка и Моховая борода»

В преддверии летних каникул ленинградский областной Театр на Васильевском приготовили сказку-приключение по пьесе современной российской писательницы Надежды Колтышевой «Муфта, Полботинка и Моховая борода».

Премьеру в постановке режиссера Олега Сологубова покажут 27 и 28 мая на камерной сцене театра. Вместе с героями спектакля маленькие зрители отправятся путешествовать по чудесной стране Накситраллии. Преодолевая страх неизвестности, они обретут настоящую дружбу и зажгут в небе свою собственную волшебную звездочку.

Роли в спектакле исполняют Вероника Жукова, Дарья Похило, Никита Злобин, Константин Шевченко, Даниил Харин и Александр Емельяненко.