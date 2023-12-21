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Питерец.ру » Культура » В Михайловском замке открылась выставка «Литература и изобразительное искусство»

В Михайловском замке открылась выставка «Литература и изобразительное искусство»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Культура Петербурга
В Восточном павильоне Михайловского замка открылась учебно-дидактическая выставка «Литература и изобразительное искусство»

20 декабря восточный павильон Михайловского замка стал местом открытия учебно-дидактической выставки «Литература и изобразительное искусство». Она была организована в Российском Центре Музейной Педагогики и Творческих Инициатив Русского Музея. Выставка посвящена поэтическим образам природы в отечественной литературе и изобразительном искусстве.

Взаимодействие поэзии и живописи всегда было тесным. Как отметил Александр Блок, «живопись привлекает многих поэтов. Одних – своими образами и идеями, других – тайнами мастерства, в которых поэт стремится найти что-то нужное и для своего искусства». Художники в свою очередь находят в мире поэтического слова неисчерпаемый источник вдохновения.

Материал, представленный на выставке и основанный на музейной коллекции, раскрывает особенности восприятия мира природы и художественного выражения мастеров золотого века отечественной поэзии и пейзажной живописи.

На выставке представлены репродукции произведений Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Михаила Нестерова. Кроме того, в зрительном ряду можно увидеть работы, созданные детьми из разных городов России - Санкт-Петербурга, Владикавказа, Смоленска, Великого Устюга и других.

Проект «Литература и изобразительное искусство» осуществляется в рамках Года Педагога и Наставника.

Открытию выставки присутствовали заместитель генерального директора Русского Музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова, а также начальник службы «Российский Центр Музейной Педагогики и Творческих Инициатив» Русского Музея Борис Столяров. В мероприятии также приняли участие учащиеся гимназии при Государственном Русском Музее.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Культура Петербурга
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