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Питерец.ру » Культура » Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»

Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «Русский Архетип»

6 июля в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «Русский Архетип», посвященная году 800-летия Александра Невского. Проект реализует Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Работы, представленные на выставке, созданы учащимися и выпускниками высших и средних профессиональных художественных учебных заведений, членами творческих союзов и художественных объединений Санкт-Петербурга. Основные задачи  экспозиции – визуальное исследование влияния архетипов отечественной культуры в целом и образа Александра Невского в частности на общественное сознание, а также привлечение внимания к преемственности поколений в развитии современной художественной культуры и новаторству мастеров XXI века.

Основная смысловая концепция выставки ‒ «Архетип» открывает простор для творческих интерпретаций. Художники размышляют в своих работах на темы отечественной истории, культуры и их современного переосмысления: от пейзажей исторических мест до концептуальных работ, связанных в том числе с народной культурой или знаковыми направлениями в русском искусстве от древности до XX века и современности. Авторы произведений вдохновлялись широким пластом тем и образов: от древнерусской иконописи до периода русского авангарда, от классической академической школы до современных тенденций в изобразительном искусстве.

Кураторскому составу выставки удалось собрать не портретную галерею, а разноплановые и разносмысловые работы, которые показывают, как современные художники работают с наследием предыдущих поколений и трактуют само понятие архетипа.

Выставка продлится до 25 июля 2021 года. Вход свободный.

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Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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