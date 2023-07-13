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Питерец.ру » Культура » Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»

Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
manege.spb.ru
В Манеже открылась новая выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»

В центральном выставочном зале «Манеж» начала работу новая выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки».

Проект станет ключевым культурным мероприятием второго саммита африканских государств «Россия-Африка», который пройдет в Петербурге с 27 по 28 июля 2023 года.

В церемонии официального открытия выставки принял участие вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский.

«Это культурное событие нового многополярного мира, которое рассказывает про искусство стран Африки. Надо сказать, что эта самобытная культура всегда приковывала внимание, в главных музеях нашей страны проходило большое количество тематических выставок, но столь масштабный проект современного африканского искусства в России мы представляем впервые», - отметил вице-губернатор.

В экспозиции - работы 46 африканских и 14 российских художников, подлинные артефакты стран Африки из коллекции Фонда просветительских инициатив В.Д.Поленова, а также документальные свидетельства: книги, программные эссе, фотографии хрестоматийных выставок.

Представлено более 300 предметов искусства – живопись, скульптура, фотография, в том числе 9 видеоработ и 3 масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта.

Проект продемонстрирует панораму современного африканского искусства и его основные художественные течения, которые развиваются на протяжении последних 60 лет.

Выставка будет работать до 3 сентября 2023 года.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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