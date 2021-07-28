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Питерец.ру » Культура » Выставка «Таинственный лес»

Выставка «Таинственный лес»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет первую в России выставку американского художника и концептуального фотографа Мэттью Брандта

Музей Эрарта представляет первую в России выставку американского художника и концептуального фотографа Мэттью Брандта, который создает свои работы с использованием серебра, озерной воды и строительного мусора.

— Автор, чьи работы представлены в коллекциях Метрополитен-музея (Нью-Йорк), Национальной художественной галереи в Вашингтоне (округ Колумбия) и Центра Гетти (Лос-Анджелес)

— Крупноформатные изображения деревьев из петербургских лесов, созданные с использованием серебра

— Иммерсивное пространство, воссоздающее атмосферу сказочного леса

Создавая ни на что не похожие произведения, Мэттью Брандт изобретательно соединяет фотографию, скульптуру, ксилографию и металлоконструкции. На этапе проявки пленки художник интегрирует в снимки различные вещества, от серебра и озерной воды до пыли и строительного мусора. Благодаря этому его работы превращаются в исследование взаимосвязей между объектом и технологией, с помощью которой он запечатлен

Например, при создании серии «Озера и водохранилища» Брандт использовал воду из водоемов, которые упоминаются в названии. В серию «Пыль» (2014) вошли репродукции архивных фотографий разрушенных построек — в состав пигментов для печати изображений художник включил строительный мусор, собранный на участках, где прежде находились эти здания. Работая в 2012 году над серией «Пчелы», автор наклеивал на бумагу мертвых насекомых, а его цикл «Ночное небо» объединяет бархатные фотофоны, припорошенные кокаином. Брандт уверен, что его произведения сложно воспринимать в отрыве от их истории: поездка на озеро с целью набрать из него воды превращается в своеобразный перформанс — возможно, немного наивный, но привносящий в каждое произведение особый смысл.

На выставке «Таинственный лес» в Эрарте будут представлены 39 крупноформатных работ из разных серий — они познакомят с техниками, которыми владеет Мэттью Брандт. Большинство снимков входят в проект «Серебро»: это масштабные изображения деревьев, выполненные с использованием серебра и других металлов. Художник создал их специально для выставки в Эрарте: он приехал в Петербург и отправился в окрестные леса, чтобы сделать снимки характерных для региона растений. Творческое воображение помогло автору отразить в своих работах атмосферу таинственного леса. На время выставки экспозиционный зал превратится в иммерсивное пространство: гуляя среди деревьев, зрители прочувствуют и детально рассмотрят каждое произведение. Ощутить магию творческого метода художника посетители Эрарты смогут до 5 декабря на выставке «Таинственный лес». А по ее окончании работы из серии «Серебро» войдут в коллекцию музея.

Даты проведения выставки: 06 августа 2021 — 05 декабря 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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