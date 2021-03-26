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Питерец.ру » Культура » Выставка Ярослава Гержедовича «Восхитительные подробности»

Выставка Ярослава Гержедовича «Восхитительные подробности»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Музей Эрарта
Музей Эрарта представляет первую за последнее десятилетие масштабную выставку петербургского художника Ярослава Гержедовича

Музей Эрарта представляет первую за последнее десятилетие масштабную выставку петербургского художника Ярослава Гержедовича, чье творчество хорошо знакомо ценителям сюрреализма и фэнтези по всему миру

  • Картины, напоминающие античные шкатулки с секретом внутри
  • Множество деталей, каждая из которых самоценна и одушевлена
  • Красота распада материи в сочетании с барочной роскошью

Более 10 лет Ярослав Гержедович не экспонировал свои работы в музейных пространствах, представляя их лишь на просторах Интернета. На выставке в музее Эрарта собрано два десятка работ, созданных художником за эти годы. Их объединяет высокая детализация и тщательность исполнения, частое использование пейзажных мотивов с далеким горизонтом — особенности художественного метода автора, сложившиеся под влиянием творчества Питера Брейгеля Старшего и других мастеров Северного Возрождения. А один из ведущих мотивов — красота распада материи — воплощен здесь в повторяющихся образах руин, трещин, изорванной ткани, пепла, соседствующих с барочной роскошью.

Картины художника чем-то напоминают силенов, описанных Платоном в «Пире», — античные шкатулки в виде косматых существ с дудкой или флейтой в руках. Их гротескный вид был призван обмануть постороннего: ценность силена мог оценить лишь тот, кто знал, что внутри звероподобных футляров древние эллины хранили золотые фигурки богов. При первом знакомстве современный зритель, которому не чужд digital art и стиль dark fantasy, может «пролистнуть» каждую работу за несколько секунд. Но стоит задержаться хотя бы у одной из них — и радость узнавания сменится интересом от встречи с неизвестным. Все детали, созданные художником, самоценны и одушевлены: и изысканный узор на щербатой кирасе, и оплетенный ветвями готический пентакль, и крохотная часовенка на горизонте. Рассматривая эти замысловатые мелочи, зритель словно вовлекается в разгадывание шифра — загадочной биографии вещей и их владельцев.

Однако при всей материальной конкретности творчество Ярослава Гержедовича лишено сконструированного повествования, заключающего зрителя в строгие рамки сюжета, нет в нем и единства времени и места. Работы художника неспешно рассказывают о перекрестках миров и времен. Фантастическая шкатулка ждет только того, чтоб ее открыли. Стать свидетелем удивительных историй, одновременно невозможных и бескомпромиссно-реальных, просто — стоит только заглянуть внутрь. Сделать это можно на выставке «Восхитительные подробности» в музее Эрарта до 27 июня 2021 года.

Даты проведения выставки: 1 апреля 2021 — 27 июня 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

6+

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Подробная информация о музее Эрарта — на сайте www.erarta.com

Источник: Музей Эрарта
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