Выставка Ярослава Гержедовича «Восхитительные подробности»

Музей Эрарта представляет первую за последнее десятилетие масштабную выставку петербургского художника Ярослава Гержедовича, чье творчество хорошо знакомо ценителям сюрреализма и фэнтези по всему миру

Картины, напоминающие античные шкатулки с секретом внутри

Множество деталей, каждая из которых самоценна и одушевлена

Красота распада материи в сочетании с барочной роскошью

Более 10 лет Ярослав Гержедович не экспонировал свои работы в музейных пространствах, представляя их лишь на просторах Интернета. На выставке в музее Эрарта собрано два десятка работ, созданных художником за эти годы. Их объединяет высокая детализация и тщательность исполнения, частое использование пейзажных мотивов с далеким горизонтом — особенности художественного метода автора, сложившиеся под влиянием творчества Питера Брейгеля Старшего и других мастеров Северного Возрождения. А один из ведущих мотивов — красота распада материи — воплощен здесь в повторяющихся образах руин, трещин, изорванной ткани, пепла, соседствующих с барочной роскошью.

Картины художника чем-то напоминают силенов, описанных Платоном в «Пире», — античные шкатулки в виде косматых существ с дудкой или флейтой в руках. Их гротескный вид был призван обмануть постороннего: ценность силена мог оценить лишь тот, кто знал, что внутри звероподобных футляров древние эллины хранили золотые фигурки богов. При первом знакомстве современный зритель, которому не чужд digital art и стиль dark fantasy, может «пролистнуть» каждую работу за несколько секунд. Но стоит задержаться хотя бы у одной из них — и радость узнавания сменится интересом от встречи с неизвестным. Все детали, созданные художником, самоценны и одушевлены: и изысканный узор на щербатой кирасе, и оплетенный ветвями готический пентакль, и крохотная часовенка на горизонте. Рассматривая эти замысловатые мелочи, зритель словно вовлекается в разгадывание шифра — загадочной биографии вещей и их владельцев.

Однако при всей материальной конкретности творчество Ярослава Гержедовича лишено сконструированного повествования, заключающего зрителя в строгие рамки сюжета, нет в нем и единства времени и места. Работы художника неспешно рассказывают о перекрестках миров и времен. Фантастическая шкатулка ждет только того, чтоб ее открыли. Стать свидетелем удивительных историй, одновременно невозможных и бескомпромиссно-реальных, просто — стоит только заглянуть внутрь. Сделать это можно на выставке «Восхитительные подробности» в музее Эрарта до 27 июня 2021 года.

Даты проведения выставки: 1 апреля 2021 — 27 июня 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Подробная информация о музее Эрарта — на сайте www.erarta.com