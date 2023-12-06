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Питерец.ру » Культура » Презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен» Николая Старикова

Презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен» Николая Старикова

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен»

7 декабря в 19.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен» известного российского общественного и политического деятеля, писателя, публициста Николая Старикова.

Николай Стариков – автор более 20 бестселлеров: «Сталин после войны», «Война. Чужими руками», «Национализации рубля» и многих других.

В своей новой книге автор подробно разбирает историю терроризма, исследует, какого вида бывает террор и какие цели ставят перед собой его организаторы. Главная цель этой книги — помочь понять, кому и зачем нужен терроризм. Это своеобразная удочка, которую автор дает в руки своему читателю.

«О чём книга? О терроризме как инструменте международной политики, который является инструментом воздействия одного государства на другое. И в этом правиле практически не бывает исключений. Именно поэтому изучение феномена терроризма, его корней, спонсоров и целей является крайне актуальным. Поэтому свою новую книгу я посвятил Дарье Дугиной, Владлену Татарскому и всем тем гражданам и подданным России, которые погибли от рук террористов», - Николай Стариков.

В 18.00, перед началом презентации Николай Стариков проведёт авторскую экскурсию по мультимедийной выставке «Острый карандаш Бориса Ефимова». В мультимедийном формате будут представлены более 200 работ Бориса Ефимовича Ефимова, созданных в период с 30-х по 70-е годы ХХ века и отражающих наиболее значимые моменты мировой истории.

На встрече с читателями запланирована автограф-сессия.

Вход на мероприятие свободный. 14+

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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