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Питерец.ру » Культура » О книге «Пособие будущему ополченцу» на презентации в Петербурге расскажет автор Алексей Левошко

О книге «Пособие будущему ополченцу» на презентации в Петербурге расскажет автор Алексей Левошко

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Опубликовал: Вадик Котов
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О книге «Пособие будущему ополченцу» на презентации в Петербурге расскажет автор Алексей Левошко

В воскресенье 14 февраля 2020 года в 14.00 в книжной лавке «Листва» состоится презентация книги Алексея Левошко «Пособие будущему ополченцу».

Книга является совместным проектом благотворительной организации «Координационный Центр Помощи Новороссии» и издательства «Черная Сотня».

Рассказывать будет автор книги -  Алексей Левошко — ветеран Новороссии, военный инструктор. Человек войны, с обширным опытом службы в Вооружённых Силах, неоднократно бывавший в служебных командировках на Кавказе. С 2016 года Алексей занимается волонтёрской деятельностью по переподготовке и переоснащению снайперских подразделений ДНР и ЛНР.

Также выступит Александр Любимов – руководитель Координационного Центра Помощи Новороссии.

Что касается книги, «Пособие» — это концентрация реального боевого опыта современной войны на Донбассе. Автор предлагает конкретные методы формирования и боевой подготовки ополчения, рассматривает вопросы применения гражданской техники в современной войне и рассказывает об реальном боевом опыте войны в Новороссии.

Вход свободный!

Адрес «Листвы»: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 33.

Контакты Координационного Центра Помощи Новороссии

Сайт: https://kcpn.info

Телефон: +7-964-340-52-43

E-mail: mail@kcpn.info

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