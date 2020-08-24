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Питерец.ру » Политика » Писатель и политик Николай Стариков отметил 50-летний юбилей

Писатель и политик Николай Стариков отметил 50-летний юбилей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
radiokp.ru
Общественный деятель Николай Стариков продолжает активно реагировать на различные события.

Если в партийном строительстве Николая Старикова поджидала неудача, то свою общественно-политическую деятельность известный писатель не прекращает. 23 августа Старикову исполнилось 50 лет – чем не повод вспомнить об этом петербуржце?

«Питерец.ру» заметил, что «Партия Великое Отечество» в этом году официально прекратила своё существование: сам Стариков ранее вышел из руководства созданной им самим партии. Но книг на историко-политическую тематику Стариков написал уже немало. При этом те взгляды, которые излагает в своих книгах и выступлениях Стариков, нередко подвергаются критике – на то и существует цивилизованное гражданское общество.

По образованию Стариков – инженер-химик (в 1992 году окончил ИНЖЭКОН). Работал в крупных СМИ, баллотировался в Законодательное Собрание Петербурга. Является обладателем книжной премии Рунета, есть и явление «библиотеки Старикова» – тех книг, который рекомендует почитать сам писатель.

Доводилось видеть и документальные фильмы с участием Старикова, например – «Штурм Зимнего. Опровержение».

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