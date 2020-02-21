22 февраля в 19.00 на арт-ярмарке ПОНАЕХАЛИ! в КВЦ «Экспофорум» пройдет презентация книги стихов Сергея Казука.

Сергей Казук известен больше в роли исполнительного директора Арт-салонов «Пермской ярмарки» и работой с художниками и галереями.

При этом литературная деятельность всегда была страстью его души. На многих поэтических форумах его называют настоящим патриотом, пишущим с любовью, а не по требованиям моды. Номинант «Новые писатели – 2018». За годы творчества его стихи вошли во многие сборники и альманахи.

Театральный режиссер Владимир Гурфинкель о книге:

- Сомневающийся читатель! Сомнения − прочь! Перед тобой книга Стихов, не столь изощренных по форме, зато столь изысканных по смыслу, что чтение их есть диалог с тонко чувствующим и особо видящим человеком. Подлинным интеллигентом. Уходящей натурой. Удовольствие!

22 февраля в 19.00, КВЦ «Экспофорум»