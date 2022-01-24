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Питерец.ру » Культура » Презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина

Презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина

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39
Опубликовал: 1lastochka
0
Фото:
krlib.ru
В Центральной районной библиотеке Красносельского района состоится презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина «Непростой

30 января в 17:00 в Центральной районной библиотеке Красносельского района (пр. Ветеранов, 155) состоится презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина «Непростой путь простого парнишки с Горки-Муравьёвской»
Елизавета Никулина, дочь Владимира Никулина: «Эта книга является автобиографией Никулина Владимира Федоровича, заслуженного строителя РФ, почетного гражданина и первого председателя Красносельского района, отличника здравоохранения. Однако, эта книга иллюстрирует не только жизненный и профессиональный путь Владимира Федоровича, но и уже проходящую эпоху, а в ней, как известно, было немало исторических событий и катаклизмов. В книге собраны факты, документы, письма и фотографии довоенного, военного и послевоенного времен».
Читателю будет интересно узнать из первых уст, как именно выглядел Ленинград сразу после окончания войны, какое впечатление вызывал его печальный облик…
Большую часть повествования занимает тема восстановления страны после Великой Отечественной войны. Как по крупицам воссоздавалось все то, что было так безжалостно разрушено фашистскими захватчиками.
Отдельной темой является жизнь в послевоенной Германии. Эта глава очень интересна для изучения. Владимир Федорович подробно описывает взаимоотношения между немцами и русскими в послевоенные годы, сопровождая рассказ личными переживаниями и описанием порой комичных ситуаций.
Интересна книга и тем, что через призму истории семьи Никулина можно вплотную соприкоснуться с советскими реалиями. Трагизм этого времени невозможно переоценить: повсеместные раскулачивания зажиточных семей, аресты, ссылки, с чем и пришлось столкнуться родным и близким Владимира Федоровича…

Источник: Krlib.ru
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