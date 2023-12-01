На «Ленфильме» состоится премьера фильма «Маяка Петра Великого»

4 декабря, в 17:00 на «Ленфильме» состоится премьера нового документально-игрового фильма - «Маяк Петра Великого» режиссера Александра Позднякова. Кинокартина создана киностудией «Ленфильм» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«Маяк Петра Великого» («Саардамский плотник, петербургский каменщик») рассказывает о том, как менялся образ Петра Первого в кино – его играли Николай Симонов, Дмитрий Золотухин, Алексей Петренко, Максимилиан Шелл, Александр Балуев и другие известные актеры.

Город, заложенный Петром, хранит память о своем основателе, его облик постоянно рядом – от памятников и портретов до баннеров, футболок и сувениров. О Петре в фильме говорят выдающиеся литераторы, ученые, режиссеры – Яков Гордин, Алексей Нилов, Владимир Бортко. В фильме реконструированы эпизоды из жизни великого реформатора России – подлинные и легендарные. Это фильм о любви к Петру Первому, великому провидцу и человеку несгибаемой воли, который открыл наше Отечество всему миру.

Съемки проходили в Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, Кирхе Святого Михаила, парке Дубки в Сестрорецке, а также в павильонах «Ленфильма». Имя Петра окутано легендами. Историки до сих пор спорят о том, встречался ли император в Лондоне с Исааком Ньютоном. В фильме эта встреча состоялась. Мы увидели также Петра Алексеевича и в Саардаме (нынешний Зандам).

В фильме снялись: Андрей Дидик, Леонид Петров, Татьяна Пилецкая, Андрей и Илья Носковы и другие.

Режиссер фильма Александр Николаевич Поздняков - российский драматург, киновед, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный кинематографист РФ, автор книг о киностудии «Ленфильм», фильмов «Свет в павильоне», «Герман. По ту сторону камеры», «Ёлка на берегах Невы», «Голоса в старых стенах» и многих других, сыгравший небольшую роль в своем фильме.

Мы побеседовали с Александром Николаевичем, спросив его о съемках, о том как создавался его новый фильм, о трудностях, об актерах:

– До этого Вы снимали несколько документально-игровых фильмов. Каждый фильм наполнен особым авторским видением, и при этом абсолютно каждый фильм по тематике разный. Почему именно Петр I? С чего все началось?

- Началось с того, что мне просто предложили снять такой фильм. Я всегда думал, что о Петре столько всего снято – даже мой герой в фильме об этом говорит – поэтому не хотелось делать очередной фильм о Петре как о «великом Преобразователе», как о человеке, который «Россию поднял на дыбы…». Меня привлекало другое - то, что Петр стал неотъемлемой частью нашей жизни, нашего сознания. Не по мановению указующего перста, не потому, что сказали, что он Великий и поэтому его надо любить. А потому, что все им искренне восхищаются и неспроста.

Начнем с того, что он основал город, в котором мы родились и живем. Пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить великие и прекрасные мегаполисы мира, и Петербург будет одним из них. Он восхитителен и величественен, задуман, спланирован, выстроен – и все это гением Петра!

Люди, которые не очень хорошо знают историю, думают, что он довольно нескромно назвал этот город в честь самого себя. Конечно, нет. Он нарек его так в честь своего небесного покровителя – Св. Апостола Петра. Имя Петра и означает в переводе с греческого – «камень» – камень веры, камень бессмертия и силы. Он возвел на этих топких берегах удивительный, поразительный город, который является символом прекрасного зодчества. Это настоящий творческий, мощный, духовный центр, где рождались великие поэты, философы, художники, композиторы. И все они, как и мы, обязаны всем этим воле и провидчеству Петра Первого…

Снимать очередной фильм и говорить о каких-то новых документах, открытиях - не входило в мои планы. Однажды в каталоге рукописей Петра Великого я увидел его собственноручный рисунок маяка – он был начертан Его рукой, орешковыми чернилами. Это был проект маяка на острове Котлин (Этот рисунок появляется в финале картины перед титрами).

Этот маяк – символ Петра, потому что вся его жизнь, его подвиг, вся его миссия в этом и состоит – пронзить темную ночь ярким светом просвещения. Светом наук, искусств, справедливого мироустройства...

Он отправился за границу, чтобы познакомиться там с современным уровнем знаний - математикой, кораблестроением, фортификацией. Он посетил Голландию, Британию. Он всему учился, его все интересовало – он был безумно жадный до знаний человек, и поэтому при нем процветали школы, закладывались крепости, возводились соборы.

Когда мы видим на площадях имперсонаторов, ряженых, разодетых в костюмы эпохи Петра – не стоит иронизировать над этим, ведь это проявление народной любви к Петру. Петр вокруг нас – он везде, куда ни ткни! Об этом в фильме говорят и режиссер Владимир Бортко, снявший экранизацию Даниила Гранина о Петре, и блестящий историк Яков Гордин, написавший много замечательных книг по русской истории. Последняя из них называется «Царь и Бог», подразумевая при этом все ключевые ипостаси Великого.

Это и Алексей Нилов – заведующий сектором Зимнего дворца, в котором провел последние часы своей жизни Петр и рядом с которым Растрелли возвел нынешний барочный дворец, в котором размещается Эрмитаж. Вот это сочетание суждений компетентных, умных людей, знающих все, или почти все о Петре наряду с игровой стихией, которая нас, зрителей, подстерегает на каждом шагу, и стало стилистикой нашего документально-игрового фильма.

- За более чем век отечественного кинематографа Петра Великого играло множество замечательных артистов. У вас Петра играет молодой актер Андрей Дидик. Чем был обусловлен этот выбор?

- В ленте классического черно-белого двухсерийного фильма 1930х годов Петра играет Николай Симонов. С тех пор повелось, что Петр – это всегда мощный, крупный богатырь. Потом Балуев играл Петра таким же. На самом деле Петр был худощавым, долговязым и стремительным. Но так в жизни бывает: желая как-то превознести героя, его изображают без оглядки на портретное сходство - главное, чтобы была энергия, напор, неколебимость, присущие Петру. А его играли очень многие – не только российские актеры. Максимилиан Шелл изображал его в американском сериале «Петр Великий», который снимался в нашем городе. Петр появляется в немецких фильмах и во многих отечественных.

Нашего Петра играет потрясающий молодой Андрей Дидик - актер Мастерской Григория Козлова. И он так перевоплощался в своего героя - его глаза, походка, жесты… Он даже пришел на пробы, отрастив Петровские усы. Я сразу понял, что это Петр, другого не может быть – царская стать… он шагал со своей тростью по аллеям Дубков, беседуя с Шереметевым, фланировал по Заячьему острову с Меншиковым. В этом же фильме он играет и нашего современника – Петю – совершенно другой образ.

- Помимо Андрея Дидика, в фильме именитый состав актеров…

- Во-первых хочется преклонить колено и поцеловать августейшую руку Татьяны Львовны Пилецкой, блистательной актрисы, которая сыграла бабушку главного героя – Пети. Прекрасная актриса, энергичная, молодая, несмотря на свой почтенный возраст.

У нас снимались братья Носковы, которые редко появляются на экране вместе. Очень хорошие, разноплановые актеры, у каждого свой темперамент. Один из главных героев – Леня Петров, которому я тоже признателен. Мы его видим каждый вечер в нескончаемом сериале, который называется «Прогноз погоды» на ВГТРК. Дважды в день он появляется, чтобы там ни было – снегопад, землетрясение, потоп – свежий, бодрый, улыбчивый. Без него уже трудно представить себе этот город, это символ телевидения для очень многих… Все ждут когда он нараспев произнесет свое фирменное «и… в… Вв-ыыы-борге». Думаю, Выборг когда-нибудь поставит ему памятник за продвижение имени города. В свободное время Леня работает в Петропавловской крепости экскурсоводом, переодетым в Петра, который рассказывает детишкам об истории нашего города.

Второй раз у меня снимался доктор Йозеф Хаазен – музыкант и педагог, которого я называю «Царем колоколов». У него такая характерная внешность - он похож на Санта-Клауса и одновременно на какого-то сказочного героя. Это удивительный человек, интеллигентный, любящий российскую культуру, прекрасно знающий русский язык. Существует легенда (может и правда), что Петр I, будучи в Лондоне, встречался с Исааком Ньютоном. По времени это могло произойти, но документов свидетельствующих об этом нет.

В фильме есть сцена, которую я снимал в доме, где когда-то жил, на проспекте Добролюбова. По мраморной лестнице спускаются Петр и Ньютон, которого играет Алексей Лепорк, известный публицист, историк, искусствовед. И вот они спускаются и видят органиста, исполняющего ораторию Генделя. Герои церемонно кивают друг другу… Вот из этих фантазий мне и захотелось сделать такую необычную по жанру картину.

- Изначально фильм назывался по-другому? Почему Вы решили изменить название?

- Сценарий, который я изначально написал, назывался «Саардамский плотник, петербургский каменщик». В голландском городе Саардаме (сейчас Зандам) Петр учился строить корабли, занимался физикой, химическими опытами, изучал анатомию и прочие премудрости. Он даже был дантистом - любителем - рвал зубы… Насколько широко простирались его интересы! Но мне показалось, что такое название длинновато. От плотника и строителя кораблей он пришел к строителю-каменщику, который возвел это каменное чудо, в котором мы живем, которым любуется весь мир и всегда будет любоваться.

– Вы сталкивались со сложностями во время съемок?

- Трудно даже поверить, но одной из самых больших сложностей оказалась съемка в длинном коридоре Здания Двенадцати коллегий. Мы думали, что в воскресенье в 8 утра там нет никого, и когда мы репетировали проход Петра по этому длинному-длинному коридору, когда он исчезает (такая мистическая сцена), постоянно откуда ни возьмись появлялись люди… Мы расставили на всех выходах людей, которые тормозили прохожих, и все равно кто-то невпопад появлялся. Стоп! - и все начиналось заново.

В финальной сцене молодой Петр кладет кирпичи, воздвигая Маяк. Пришлось приобрести старые кирпичи из разобранных зданий – купили эти настоящие крупномерные кирпичи. Главный инженер студии нам помог их правильно класть, показал как нужно, была репетиция… специально замешивали раствор… Это вообще вылилось в какое-то постановочное большое кино, а не короткий документально-игровой фильм. И вот главный инженер показал нам, как класть кирпич, как подгонять, как постукивать по нему кельмой …

У нас был очень хороший оператор – Илья Гунбин, которого я знаю давно по Высшей Школе режиссеров и сценаристов. Снимали на хромакее, в Четвертом павильоне где Люмьеры зажгли первый киноэкран в России. Настя Кожина, блистательная художница, ученица Владимира Светозарова, построила этот Маяк из папье-маше и подручных материалов со светодиодами. Макет Маяка нужно было снять, наложить на вечерний вид Финского залива, причем не с берега снятый… нужно было снимать с дамбы, нужен был вид как бы с Маяка. Такая была огромная технически серьезная работа, с которой виртуозно справился маэстро комбинированных съемок Игорь Плаксин.

Вечеринку в ночном клубе «Бомбардир», где встречаются наши герои, снимали рано утром. Студенты танцевали, одетые в костюмы петровской эпохи. Неразогретые, приехавшие рано утром, заспанные. Их буквально пробудил, взбодрил, замечательный актер и театральный продюсер Александр Малич, сыгравший ди-джея. И вот соединение современности, рок-н-ролла, музыки и петровской тематики оказалось символичным.

– Получается, в фильме будет очень много Петербурга?

- Петербург прекрасен в любое время года. К сожалению, не получилось кадра, который мы хотели снять в Президентской библиотеке, чтобы за спиной у Бортко, за окном, виднелся Медный всадник. Пришлось интервью с режиссером снять в другом помещении библиотеки.

Мы реконструировали сцену в Дубках, где Петр Первый сидит с Шереметевым на балюстраде Голландского дворца. Там до сих пор растут дубы в несколько обхватов, которые помнят Петра. 300 лет этим дубам!

Я также благодарен директору Музея истории РАН Алексею Владимировичу Сиренову за помощь в съемках подлинных рукописей Петра Первого. Когда я в специальных белых перчатках держал в руках письма, указы, графические рисунки Петра – испытывал чувство волнения. Их касалась рука этого великого человека…

Мы снимали в лютеранской кирхе святого Михаила, где Йо Хаазен играл на органе… Не получилось снять сцену с Ньютоном в англиканской церкви, построенной Кваренги. Из окон там открывался вид на Темзу, т.е. Неву. Накануне из теленовостей я узнал, что там уже идет реставрация, росписи восстанавливают, демонтирован орган.

В общем, это было приключение. Спасибо всем, кто принял участие в нашем фильме. Петр незримо присутствует среди нас…

О фильме:

Кино-фантазия, действие которой разворачивается в Петербурге, граде Святого Петра.

Производство: Киностудия «Ленфильм» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга

Год выпуска: 2023

Жанр: Документально-игровой,

Хронометраж: 44 мин.

Синопсис: Студент Петр чувствует некую связь со своим тезкой - великим реформатором России Петром Первым. Подрабатывая аниматором в облике Петра Первого, он бродит по городу, в котором все дышит историей, общается с его жителями и туристами, ощущая мощную энергию мегаполиса. Петр пытается разгадать загадку венценосной личности, и зрители вместе с ним идут по следам Петра Великого. Вместе с молодым человеком- нашим современником зрители открывают для себя иной Петербург - город разных культур, верований, исторических ландшафтов и прекрасных архитектурных ансамблей.

Съемочная группа:

Автор сценария и режиссер - Александр Поздняков

Оператор - Илья Гунбин

Художник-постановщик - Анастасия Кожина

Художник по костюмам - Олеся Балаян

Художник по гриму - Мария Никитина

Звукорежиссер - Константин Петухов

Второй режиссер - Максим Бритвенков

В ролях: Андрей Дидик, Илья Носков, Андрей Носков, Константин Мурзенко, Леонид Петров, Яна Голиченко.