Поздравление Александра Бельского по случаю 350-летия Петра Великого

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 350-й годовщиной со дня рождения основателя нашего города – императора Петра Великого!

Петр I – одна из самых значимых личностей в российской и мировой истории. Он не просто «прорубил окно в Европу», но вывел Россию в число великих европейских держав, создав новый политический баланс. Стремительный прорыв в хозяйстве, образовании, создании вооруженных сил и флота изумлял современников масштабом. Непостижима была для иностранцев и фигура Петра – правитель государства строил корабли на адмиралтейской верфи, изучал артиллерийское дело как простой младший офицер и подписывался в документах «бомбардиром». Первый российский император был главной движущей силой прогресса страны.

Вспоминая великие деяния, мы говорим о «парадизе», как называл Петр Алексеевич свой город Санкт-Петербург. Морская и культурная столица, ведущий научный, образовательный, промышленный центр – Петербург стал символом обновленной и сильной России. В нем живет неукротимый дух его создателя, вдохновляющий на свершения за гранью возможного.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам здоровья, счастья, мира и добра, новых успехов в труде на благо Отечества и города Петра Великого!