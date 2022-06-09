ента новостей

14:02
Петербургский МолОт-ансамбль представит шесть премьер в Петербурге
13:57
В Петербурге пройдет фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ»
13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
13:42
Поздравление Александра Бельского по случаю 350-летия Петра Великого
13:27
В Петербурге задержаны участники конфликта в коммуналке
13:23
В Петербурге задержали подозреваемую в серии краж в супермаркета
13:18
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки
12:49
Контроль над финансированием восстановления Мариуполя может попасть в руки Захватовых
09:49
Они начинают возвращаться
09:38
Про животных тоже не забыли
08:55
Ожидания от ПМЭФ
23:08
Александр Бельский: дети военных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях
23:03
В Высшей школе менеджмента СПбГУ протестировали VR-тренажер публичных выступлений
23:01
Работы по замене деформационных швов на развязке КАД с Московским шоссе завершены досрочно
19:28
«Динамо-ЛО» пригласило Сафонова и сохранило Мельникова, Пурина и Вишневецкого
17:15
Фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация-2022»
15:24
Полина Гагарина выступит с концертом на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST
15:20
В Ленобласти экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели учебно-тренировочные полеты
14:07
В Петербурге годовалый малыш выпал из окна третьего этажа
13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
13:43
На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста
13:38
В Петербурге неизвестный злодей обокрал квартиру пожилой женщины
13:32
В центре Петербурга обокрали квартиру пенсионерки
13:18
В Петербурге автоледи «забыла», что продала свой автомобиль и заявила об угоне
12:38
В центре Петербурга иномарка сбила пенсионерку
10:25
С Днем соцработника!
10:09
Как худеть летом
09:39
ВИВАЛЬДИМАНИЯ охватит Санкт-Петербург
09:23
Петр был дантистом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Поздравление Александра Бельского по случаю 350-летия Петра Великого

Поздравление Александра Бельского по случаю 350-летия Петра Великого

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Поздравление Александра Бельского по случаю 350-летия Петра Великого

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с 350-й годовщиной со дня рождения основателя нашего города – императора Петра Великого!

Петр I – одна из самых значимых личностей в российской и мировой истории. Он не просто «прорубил окно в Европу», но вывел Россию в число великих европейских держав, создав новый политический баланс. Стремительный прорыв в хозяйстве, образовании, создании вооруженных сил и флота изумлял современников масштабом. Непостижима была для иностранцев и фигура Петра – правитель государства строил корабли на адмиралтейской верфи, изучал артиллерийское дело как простой младший офицер и подписывался в документах «бомбардиром». Первый российский император был главной движущей силой прогресса страны.

Вспоминая великие деяния, мы говорим о «парадизе», как называл Петр Алексеевич свой город Санкт-Петербург. Морская и культурная столица, ведущий научный, образовательный, промышленный центр – Петербург стал символом обновленной и сильной России. В нем живет неукротимый дух его создателя, вдохновляющий на свершения за гранью возможного. 

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам здоровья, счастья, мира и добра, новых успехов в труде на благо Отечества и города Петра Великого!

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-04-2017, 15:20
Исторический дом Петра Великого
17-09-2020, 11:55
Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга
14-05-2015, 14:55
Среди пассажиров Пулково отныне прогуливается сам Пётр I
11-06-2016, 10:40
В Петергофе ко дню рождения Петра I был открыт отреставрированный Монплезир
24-09-2013, 18:52
Возврат домика Петра I
Вчера, 09:23
Петр был дантистом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
91
Вчера, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
0
89
Вчера, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
84
Вчера, 13:43
На Васильевском острове иномарка сбила велосипедиста
0
97
Вчера, 12:38
В центре Петербурга иномарка сбила пенсионерку
Наверх