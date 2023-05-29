В Мариинском дворце открылась выставка «Мой Пётр I»

В Мариинском дворце открылась выставка рисунка «Мой Пётр I», посвящённая дню рождения Петра Великого. Автор работ – петербургская художница Елена Эргардт – выполнила свои произведения, посвященные царю-преобразователю, в стиле старинных лубков, на которых изображены различные эпизоды петровского царствования. Среди них – основание Петербурга, строительство российского флота, реформы государственного управления и быта. Рисунки Елены Эргардт были отмечены благодарностью Всемирного клуба петербуржцев. С идеей проведения выставки выступил всероссийский ежемесячный журнал для школьников «Костёр».

Организаторам были вручены благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Выставка будет работать в Мариинском дворце с 29 мая по 13 июня. 8 июня в Парламентском просветительском центре состоится встреча художницы с жителями и творческой молодёжью города.