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Питерец.ру » Культура » Петербургский пианист Илья Папоян добился права сыграть в финале 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского, среди других финалистов – россияне Станислав Корчагин, Валентин Малинин и Сергей Давыдченко

Петербургский пианист Илья Папоян добился права сыграть в финале 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского, среди других финалистов – россияне Станислав Корчагин, Валентин Малинин и Сергей Давыдченко

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tchaikovskycompetition.com
В третьем туре Папоян представит на суд жюри и зрителей что-то особенное!

Фортепианное жюри продолжающегося в Москве и Санкт-Петербурге конкурса имени Чайковского не стало затягивать с итогами 2-го тура: «Питерец.ру» поздравляет Илью Папояна с выходом в финал – это большой успех 22-летнего музыканта.

Вместе с Папояном в 3-й тур пробились ещё семеро конкурсантов. Трое из них – россияне: преподаватель Гнесинки Станислав Корчагин, победитель «Щелкунчика» в 2016 году Сергей Давыдченко и студент Московской консерватории Валентин Малинин. Другими финалистами стали кореянка Ё Соа, китаянка Мао Цзэдун Сюаньи, Джордж Харлионо из Великобритании и Станислав Энджел Вонг из США.

Прослушивание пианистов в Большом зале МГК продолжится 27 июня, и выступать они должны в следующем порядке: Корчагин (№ 3 при жеребьёвке), Мао Сюаньи (№ 4), Давыдченко (№ 5), Папоян (№ 7), Харлионо (№ 12), Вонг (№ 16), Ё Соа (№ 19), Малинин (№ 25).

Выступление Папояна в финале особенно интересно следующим нюансом: ученик профессора СПбГК Александра Сандлера исполнит 2-й концерт Чайковского в авторской редакции (без произвольных правок Зилоти). Вторым произведением для третьего тура для петербуржца будет 3-й концерт Рахманинова. Репертуар Малинина на финал – 1-й концерт Чайковского и концерт Скрябина.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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