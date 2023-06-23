Петербуржец Илья Папоян прошёл во II тур конкурса имени П. И. Чайковского, вместе с ним – российские пианисты Корчагин, Кузнецов, Давыдченко, Ключко, Малинин и Хачикян

Примерно час назад стало известно, кто из 25 пианистов прошёл конкурсный отбор жюри во главе с Денисом Мацуевым и попал во второй тур. «Питерец.ру» рад тому факту, что игра студента Санкт-Петербургской консерватории Ильи Папояна убедила жюри, и 22-летний ученик профессора Александра Сандлера сыграет в следующем раунде.

Всего во второй тур конкурса имени Чайковского вышли 15 пианистов, среди них – 7 россиян: волевой Станислав Корчагин, эмоциональный Николай Кузнецов, осторожничавший Александр Ключко, перспективный Сергей Давыдченко и завершавшие I тур Константин Хачикян и Валентин Малинин. Из иностранных участников во второй тур пробились два представителя Китая (Лю Сяньфэй и Мао Сюяньи), японец Куроива Коки и родившийся в Фукусиме обладатель французского паспорта Марсель Такодоро, Алессандро Виллалва из Италии, подданный короля Карла Третьего Джордж Харлионо, южнокорейская пианистка Ё Соа и американец Энджел Станислав Вонг.

Завершили своё выступление на нынешнем конкурсе титулованный российский участник Тимофей Доля и ученик Наталии Трулль Антон Яшкин. Не убедила строгое жюри в необходимости своего присутствия во втором туре и выступавшая в эффектном красном платье Аньчи Май из Франции.