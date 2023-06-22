Петербуржцы Илья Измайлов и Софья Виланд выступят сегодня в первом туре международного конкурса имени П. И. Чайковского

«Питерец.ру» продолжает обозревать обширную конкурсную программу XVII конкурса имени Чайковского. На этот раз в центре внимания – виолончелист Илья Измайлов и флейтистка Софья Виланд, оба представляющие Северную столицу.

Измайлов – ученик ректора Санкт-Петербургской консерватории и почётного профессора Белорусской академии музыки Алексея Васильева – начнёт своё выступление на сцене Малого зала филармонии (Невский проспект, 30) в 13:50. Из портфолио Васильева на сайте конкурса можно узнать, что этот исполнитель прошёл через мастер-класс Давида Герингаса – обладателя золотой медали конкурса Чайковского в 1970 году. В сегодняшней программе Измайлова – произведения Баха, Чайковского, Шостаковича и Пиатти. В вечерней программе прослушивания виолончелистов – Арсений Безносиков (19:00 – 19:50).

Флейтистка Софья Виланд родилась в Санкт-Петербурге, училась в СПбГК и Базельской академии музыки у швейцарского профессора Феликса Ренггли. В 2019 году Виланд была удостоена звания Лауреата предыдущего конкурса имени Чайковского. Уже 10 лет она – солистка оркестра Мариинского театра. Прослушивание Виланд начнётся сегодня в 14:00 в зале в Репино: петербурженка исполнит партиту Баха и концертное аллегро Цыбина.