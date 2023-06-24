На конкурсе имени П. И. Чайковского пианист Николай Кузнецов завершал сонатой Хинастеры конкурсный день 23 июня, Станислав Корчагин играл Прокофьева днём

Народный артист России Денис Мацуев (на фото) вместе с фортепианным жюри вчера был загружен по максимуму: во второй тур международного конкурса имени П. И. Чайковского были допущены сразу 15 исполнителей, поэтому прослушивание завершилось после 23:00.

Лауреат фортепианных конкурсов в Мадриде, Прочиде и Гроссетто Станислав Корчагин включил в свою программу на второй тур вариации Брамса на всем известный 24-й каприс Паганини (в первом туре этот каприс играли все 25 скрипачей!) и сонату Прокофьева. Корчагин выступал вторым (открывал прослушивание 23 июня участник из Китая Лю Сяньфэй). Зрителям очень понравилось уверенное выступление Корчагина, который запомнился ещё по стартовому туру.

«Питерец.ру» отмечает самообладание обладателя Гран-при конкурса в Монако Николая Кузнецова, который начал своё вчерашнее довольно поздно по времени. Эмоциональная игра Кузнецова, который во втором туре исполнил «Картинки с выставки» Мусоргского, «Думку» Чайковского и сонату аргентинского композитора Альберто Хинастеры, впечатлила и зал, и зрителей онлайн-трансляции (судя по комментариям).

Сегодня на конкурсе имени Чайковского выступят российские пианисты Александр Ключко, Константин Хачикян и Валентин Малинин.