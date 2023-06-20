Валерий Гергиев и Денис Мацуев приняли участие в концерте, посвящённом открытию XVII Международного конкурса имени Чайковского

Открытие столь значимого музыкального события поистине планетарного масштаба, как очередной, 17-й по счёту, конкурс имени Петра Ильича Чайковского, прошло масштабно.

С приветственным словом к присутствующим в большом зале Московской консерватории обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оргкомитет конкурса. Оркестром дирижировал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, а концерт открылся исполнением «Полонеза» из оперы Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении оркестра Мариинки.

Выступали победители предыдущих конкурсов – виолончелист Александр Рамм, оперная певица Хибла Герзмава, скрипач Павел Милюков и пианист Денис Мацуев. Принял участие в концерте и лауреат первого конкурса Чайковского, 84-летний пианист Лю Шикунь. Завершал Мацуев, победитель XI конкурса Чайковского в 1998 году, исполнил всем известный первый концерт русского композитора – тот самый, который играл на первом конкурсе Чайковского в 1958 году американец Ван Клиберн.

Гран-при конкурса составляет 100 тысяч долларов США, первые премии – по 30 тысяч долларов с вручением золотой медали. «Питерец.ру» предполагает, что ректор СПбГК Алексей Васильев будет переживать за своего ученика Илью Измайлова.