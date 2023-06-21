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Питерец.ру » Культура » Пианист из Санкт-Петербурга Илья Папоян выступил в Москве на XVII международном конкурсе им. П. И. Чайковского вслед за москвичом Станиславом Корчагиным

Пианист из Санкт-Петербурга Илья Папоян выступил в Москве на XVII международном конкурсе им. П. И. Чайковского вслед за москвичом Станиславом Корчагиным

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tchaikovskycompetition.com
Ученик профессора консерватории Сандлера начал выступление в 21:00.

К состязанию пианистов на фортепианном конкурсе имени Чайковского, продолжающемуся в Москве и Санкт-Петербурге, по традиции приковано особое внимание. «Питерец.ру» вспоминает славные страницы ленинградской фортепианной школы: в 1966 году победителем конкурса имени Чайковского стал юный Григорий Соколов, который и сейчас считается одним из мировых эталонов исполнительского искусства.

Соколову в 1966 году было 16 лет, а петербуржцу Илье Папояну – 22. Папоян выступал третьим в вечерней программе (после Марселя Такодоро) и исполнил шесть произведений. Начал молодой петербуржец с прелюдии и фуги Баха из сборника «Хорошо темперированный клавир», после со сцены Большого зала Московской консерватории прозвучали 30-я соната Бетховена, 11-й этюд Шопена, 6-й этюд Листа по Паганини, один из этюдов Рахманинова, завершало выступление Папояна исполнение Чайковского – таковы условия конкурса. Папоян – не только студент СПбГК, но солист Дома музыки.

В дневной программе смог выделиться Станислав Корчагин из Москвы. Этот старший преподаватель «Гнесинки» эффектно сыграл тоже исполнял по одному произведению Баха, Рахманинова, Шопена, Листа и Чайковского, но в качестве сонаты Корчагин предпочёл сочинение Гайдна.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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