Петербургская флейтистка Софья Виланд и сопрано Мариинского театра Екатерина Савинкова смогли пройти во второй тур международного конкурса имени Чайковского

Алина Васина завершила программу первого тура конкурса по специальности «сольное пение» в рамках продолжающегося в Москве и Санкт-Петербурге XVII международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Жюри, в составе которого на этот раз Хибла Герзмава и Альбина Шагимуратова, заслушало всех 65 участников стартового тура – от вытянувшей на жеребьёвке 1-й номер Натальи Ловягиной до Васиной. «Питерец.ру» уже знает, что сопрано Мариинки Екатерина Савинкова прошла строгий отбор жюри и продолжит своё участие в конкурсе Чайковского. Во втором туре родившаяся в Ташкенте Савинкова споёт в том числе каватину Лючии из оперы Доницетти «Лючия де Ламмермур» и арию Энн из оперы Стравинского «Похождения повесы».

Петербурженка Софья Виланд оказалась в числе тех, кого отобрало в следующий тур жюри из флейтистов, кларнетистов, гобоистов и фаготистов – а вместе это называется «деревянные духовые инструменты». Во втором туре флейтистка Виланд порадует зрителей «Концертного зала Валерия Гергиева» в Репино. Программа Виланд во втором раунде такова: «Меланхолическая серенада» Чайковского, соната Эдисона Денисова, «Большой полонез» Теобальда Бёма и произведение Эллиотта Картера. А вот гобоиста Рогозина жюри отсеяло.