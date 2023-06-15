Стихи нон-стоп: в Санкт-Петербурге снова проведут «Белую ночь поэзии»

В Санкт-Петербурге пройдет II ежегодный поэтический фестиваль «Белая ночь поэзии». Ее организатором является лирико-драматический театр «НЕОЛИРА». Мероприятие состоится 1 июля 2023 года. С 16.00 поэты будут читать гостям самые известные стихи российских и зарубежных авторов.

Замысел художественного руководителя театра - писателя и композитора Антона Тарасова заключается в том, чтобы в этом году дать всем желающим возможность насладиться знаменитыми поэтическими произведениями как русской, так и зарубежной словесности, познакомиться с талантливыми авторами современности и успеть встретить последнюю белую ночь в официальном сезоне этого символа Санкт-Петербурга. По его словам, период белых ночей для фестиваля выбран неслучайно, ведь это самое романтичное и очаровательное время в году.

Откроется «Белая ночь поэзии-2023» интерактивным шоу «Три лирика». На нем три поэта проведут викторину со зрителями и вручат призы от партнеров. Затем прозвучат любимые зрителями произведения многочисленных юбиляров нынешнего 2023 года: Николая Заболоцкого, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Владимира Маяковского, Федора Сологуба, Владимира Высоцкого, Омара Хайяма, Эдмона Ростана и многих других.

Отдельный блок будет приурочен к 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Петербург славен не только своими памятниками и дворцами. Но еще и тем, что ему посвящали свои стихи самые знаменитые поэты России, да и не только они. Прозвучат гениальные, знаменитые и малоизвестные стихотворения классиков и современников, посвящённые Петербургу в разные периоды его истории - поэзия тех, чьи имена навсегда связаны с Петербургом-Ленинградом, с Царским Селом: Александр Пушкин, Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Иосиф Бродский, Александр Блок, Булат Окуджава и других.

Не секрет, что каждому поколению свойственна своя поэзия, отражающая настроения того времени, в котором оно живёт. И современная поэзия так или иначе находит отклик в сердцах многих. В этом блоке прозвучат стихи Бориса Рыжего, Deacon Sherola, Марины Кацубы, Валентина Гафта, Виктора Гультяева, Марии Вереск, Надежды Сверчковой, Веры Полозковой, Леонида Ночного, Дмитрия Быкова и других.

Всего со сцены прозвучат стихи 75 авторов. Для того чтобы гости смогли глубже погрузиться в поэтическую атмосферу и проникнуться каждой звучащей со сцены строчкой, выступления сопроводят музыкой авторства Антона Тарасова, Андрея Петрова и Микаэла Таривердиева. За музыкальное оформление будут отвечать специальные гости программы — гитарист Илья Прозоров и скрипач Никита Шишкин.

После того как окончится основная программа, каждый из зрителей при желании сможет воспользоваться свободным микрофоном, чтобы прочитать свое стихотворение или стихотворение любимого поэта.

В завершение фестиваля «НЕОЛИРА» проведёт уже ставший традицией розыгрыш призов - победителей ждут книги и сертификаты от магазинов «Буквоед», «Золотое яблоко» и «Кантата».

Площадкой для проведения «Белой ночи поэзии-2023» послужит основная сцена театра «НЕОЛИРА» — арт-кафе «Мостик». Оно расположено на Набережной канала Грибоедова, 102Б. Примечательно, что в соседнем доме, согласно литературно-краеведческим исследованиям, «проживала» героиня романа Ф.М. Достоевского старуха-процентщица.

Официальный сайт театра.